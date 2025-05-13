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Таллинн наградил серебряного призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике Марта Сейма и его тренера

Алар Сейм, мэр таллинна Евгений Осиновский и Март Сейм.
Алар Сейм, мэр таллинна Евгений Осиновский и Март Сейм. Фото: Talinna Strateegiakeskus

Таллиннская городская управа отметила Марта Сейма и его тренера Аларa Сейма за завоевание серебряной медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Март Сейм завоевал серебряную медаль в категории супертяжелого веса на чемпионате Европы, который проходил в столице Молдовы Кишиневе. В рывке Сейму покорился вес 180 кг, в толчке - 235 кг, а общая сумма составила 415 кг, что принесло ему второе место.

Размер премии составляет 5250 евро: Март Сейм получит 3500 евро, а его тренер Алар Сейм - 1750 евро. Награды серебряному призеру и его тренеру были вручены 13 мая в Таллиннской городской управе.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения столичных спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх. Подробную информацию о порядке распределения поддержек можно найти здесь.

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