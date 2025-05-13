ЕС не вернется к энергоносителям из РФ даже после войны

Европейцам предельно ясно, что они не хотят возобновления импорта российских энергоносителей и в будущем, заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.
Даже после возможного заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и окончания войны Евросоюз не возобновит импорт российских энергоносителей. Об этом заявил во вторник, 13 мая, комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на встрече профильных министров европейских стран в Варшаве, пишет DW.
«Европейскому Союзу предельно ясно: мы не хотим энергетических поставок из России в будущем. Мы не хотим их сейчас и мы не хотим их после заключения мира», - подчеркнул он.
ЕС откажется от газа из РФ до конца 2027 года
В начале мая Еврокомиссия представила план полного отказа от российского ископаемого топлива к 2027 году. Программа постепенного отказа от энергоносителей из РФ под названием REPowerEU предполагает комплекс законодательных изменений на уровне Европейского Союза и обязательные к исполнению национальные планы до конца 2025 года, сообщил Йоргенсен.
Заключение новых соглашений с поставщиками российского газа - как трубопроводного, так и СПГ - будет предотвращено, а действующие спотовые контракты будут завершены к концу 2025 года. По данным Еврокомиссии, эта мера приведет к тому, что уже до конца текущего года ЕС на треть сократит оставшиеся поставки российского газа. Сейчас доля российского газа составляет 13% от всего газового рынка Евросоюза, до полномасштабного вторжения РФ в Украину она достигала 45%.