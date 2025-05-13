ЕС не вернется к энергоносителям из РФ даже после войны

Даже после возможного заключения мирного соглашения между Украиной и Россией и окончания войны Евросоюз не возобновит импорт российских энергоносителей. Об этом заявил во вторник, 13 мая, комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на встрече профильных министров европейских стран в Варшаве, пишет DW.

«Европейскому Союзу предельно ясно: мы не хотим энергетических поставок из России в будущем. Мы не хотим их сейчас и мы не хотим их после заключения мира», - подчеркнул он.

ЕС откажется от газа из РФ до конца 2027 года

В начале мая Еврокомиссия представила план полного отказа от российского ископаемого топлива к 2027 году. Программа постепенного отказа от энергоносителей из РФ под названием REPowerEU предполагает комплекс законодательных изменений на уровне Европейского Союза и обязательные к исполнению национальные планы до конца 2025 года, сообщил Йоргенсен.