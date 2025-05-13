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В Латвии обсуждают легализацию марихуаны для медицины: полиция может не возражать

Марихуана. Фото иллюстративное.
Марихуана. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Если специалисты признают пользу марихуаны в медицинских целях, Государственная полиция Латвии готова поддержать ее использование, сообщает RUS.TVNET.

В то же время в полиции подчеркивают: они не поддерживают декриминализацию употребления марихуаны в целом, поскольку это может угрожать общественной безопасности. Однако, если специалисты докажут эффективность марихуаны в медицинских целях и врачи смогут назначать ее пациентам официально, такая практика будет приемлема, отметили в Госполиции.

Там также напомнили, что психотропные вещества уже применяются в медицине, но их оборот находится под строгим контролем.

Ранее, в феврале, начальник Госполиции Арманд Рукс заявил, что выступает против декриминализации наркотиков. Однако, по его словам, если эксперты договорятся, он не станет возражать против легального медицинского применения марихуаны.

В начале апреля коалиционная партия «Прогрессивные» объявила о намерении продвигать регулирование медицинского использования марихуаны в Латвии. По мнению партии, такие препараты (в форме таблеток, капсул или экстрактов) могут быть наиболее эффективным или даже единственным средством для пациентов, страдающих от хронической боли, тошноты, мышечных спазмов и других симптомов, связанных с тяжелыми заболеваниями, например, рассеянным склерозом или онкологией.

Сейчас некоторые пациенты уже используют такие средства, но делают это нелегально, закупая их за границей и не имея возможности обсудить дозировку и способ применения с врачом. Медики, в свою очередь, не имеют доступа к официальной информации о том, какие препараты можно использовать в конкретных случаях, утверждают в партии.

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