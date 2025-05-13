Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

9 мая гражданке Народной Республики Бангладеш 1995 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен внутренний запрет на въезд сроком на один месяц, так как она находилась в Эстонии нелегально в течение 11 дней.

9 мая на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Германии, у которого среди вещей обнаружили георгиевскую ленточку. Ему объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии, после чего он отказался от предмета и продолжил свой путь в страну.

9 мая пограничники на погранпункте «Лухамаа» проверили два грузовика: один с сербскими, а другой с литовскими номерными знаками. В обоих случаях была обнаружена запрещенная символика. Водителям объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего они отказались от предметов и продолжили свой путь в страну.

10 мая на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Португалии, у которого среди вещей обнаружили георгиевскую ленточку. Ему объяснили, что использование такой символики запрещено в Эстонии, после чего он отказался от ленты и продолжил путь в страну.