Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об угрозе топором, а также о случае мошенничества, в котором жертва перевела 36 960 евро человеку, представившемуся как Тейлор Свифт. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о сгоревшей хозяйственной постройке и упавшем на дорогу столбе электропередачи.
Насилие
9 мая в волости Алутагузе 23-летний мужчина угрожал 41-летнему топором. Никто не пострадал.
В этот же день 53-летний мужчина ударил полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей в Нарве. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Также 9 мая 36-летний мужчина в городе Раквере несколько раз ударил 43-летнего по лицу, а в многоквартирном доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне 63-летний мужчина избил 56-летнего. Полиция задержала нападавших.
В ночь на 10 мая полиция получила вызов на улицу Кастани в Тарту, где находился нуждающийся в помощи 40-летний мужчина с колотыми ранами. Медики доставили его в больницу.
10 мая в одном из баров в столичном районе Кесклинн неизвестные лица причинили телесные повреждения 24-летнему мужчине, а в Пярну неизвестный распылил газ в лицо двум 34-летним мужчинам и ударил одного из пострадавших газовым баллоном.
Также 10 мая на улице Казе в Тарту мужчина ударил ножом другого. 66-летнего пострадавшего медики доставили в больницу. На месте был задержан 64-летний мужчина, которого также направили в медицинское учреждение.
Вечером 10 мая полиция получила вызов на улицу Муру в Тарту, где 48-летний мужчина получил ранение от удара острым предметом. Полицейские оказали ему первую помощь, после чего медики доставили его в больницу. На месте была задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в совершении преступления.
11 мая на улице Пунане в Ласнамяэ 41-летний мужчина причинил телесные повреждения 43-летнему. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день в городе Раквере 51-летний мужчина избил свою жену.
11 мая на автобусной остановке на улице Паэ в Ласнамяэ неизвестный ударил 34-летнего мужчину острым предметом. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В ночь на 9 мая с улицы Нису в Тарту был угнан мотороллер. Владелец нашел его неподалеку от своего дома и вернул во двор. Точные обстоятельства кражи выясняются в рамках уголовного расследования.
9 мая полиция начала расследование по факту кражи временного электрического кабеля, принадлежащего предприятию, со строительной площадки в волости Кохила. Ущерб составил 2000 евро.
9 мая из подвала многоквартирного дома в поселке Сымеру, взломав навесной замок, были украдены мужской велосипед Drag и электросамокат Xiaomi. Предварительный ущерб оценивается в 515 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются в ходе уголовного расследования.
Полиция также получила сообщение о краже черного электросамоката Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black из велопарковки школы Вабадузе в Раквере. Ущерб составил 349 евро. Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное расследование.
Мошенничество
11 мая было начато расследование по делу, в котором женщина познакомилась в интернете с человеком, представлявшимся Тейлор Свифт, и начала переводить ему деньги через криптоплатформу Bybit. Всего женщина перевела 36 960 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, двух граждан Молдовы, двух граждан Сербии, двух граждан Украины, одного гражданина Туркменистана и одного гражданина Казахстана.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
9 мая гражданке Народной Республики Бангладеш 1995 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен внутренний запрет на въезд сроком на один месяц, так как она находилась в Эстонии нелегально в течение 11 дней.
9 мая на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Германии, у которого среди вещей обнаружили георгиевскую ленточку. Ему объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии, после чего он отказался от предмета и продолжил свой путь в страну.
9 мая пограничники на погранпункте «Лухамаа» проверили два грузовика: один с сербскими, а другой с литовскими номерными знаками. В обоих случаях была обнаружена запрещенная символика. Водителям объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего они отказались от предметов и продолжили свой путь в страну.
10 мая на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Португалии, у которого среди вещей обнаружили георгиевскую ленточку. Ему объяснили, что использование такой символики запрещено в Эстонии, после чего он отказался от ленты и продолжил путь в страну.
10 мая на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию был проверен гражданин Италии, у которого среди вещей были найдены георгиевская ленточка и значок, посвященный 9 мая. Ему объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он отказался от предметов и продолжил путь в страну.
Пожары
10 мая в 11:50 поступило сообщение о пожаре в амбаре в деревне Надалама волости Вяйке-Маарья. По словам заявителя, существовала угроза для жилого дома. Из здания были вынесены аккумуляторы и газонокосилка, тушение началось с использованием порошкового огнетушителя и воды. Спасатели Вяйке-Маарья локализовали возгорание к 12:16. Горела крыша амбара и старое сено, хранившееся на чердаке. Предположительно, причиной пожара стало сгорание сухих еловых веток в костре, искра от которого попала на амбар. Спасатели объяснили владельцу правила разведения костров, и он признал свои ошибки. В тушении участвовали профессиональные спасатели Вяйке-Маарья и спасатели-добровольцы Симуна.
10 мая в 15:37 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Локса волости Тапа. В здании находились инструменты и газовый баллон, а рядом стоял жилой дом, которому также угрожало пламя. На момент прибытия первой спасательной команды огонь уже вырывался из-под крыши здания. Параллельно с тушением пожара начались работы по защите жилого дома и сауны. Пожар был полностью ликвидирован к 18:56, однако здание полностью сгорело. Люди не пострадали. Пожар тушили профессиональные спасатели Вяйке-Маарья, Тапа, Раквере и Аравете, а также спасатели-добровольцы из Ваянгу. Пожар, вероятно, начался из-за неисправной электропроводки.
10 мая в 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Весилийва в Маарду возник крупный пожар возле садового домика. Черный дым распространялся на участок заявителя. Спасатели Мууга потушили опасный пожар.
10 мая в 19:40 в Центр тревоги поступила информация, что на Курэ-теэ в деревне Юльгазе волости Йыэляхтме горит сауна открытым пламенем. На место выехали спасатели Ласнамяэ и Мууга. Пожар был локализован к 20:12, а полностью ликвидирован к 20:38. Предполагаемой причиной пожара стало неправильное отопление.
11 мая в 15:29 спасатели выехали к карьеру Румму волости Ляэне-Харью, где горела сухая трава. Очевидец сообщил, что незадолго до начала пожара видел детей, играющих со спичками. Спасатели Кейла потушили возгорание, охватившее около 500 квадратных метров, к 16:06.
11 мая в 19:31 в Центр тревоги поступило сообщение, что возле шоссе Локса-Пяриспеа в деревне Сурпеа волости Куусалу горит садовый домик. Спасатели Локса совместно со спасателями-добровольцами Колга и Высу быстро потушили пожар. На момент возгорания в доме никого не было, однако строение полностью сгорело. Пострадала также находившаяся рядом теплица.
ДТП
10 мая в 18:06 спасатели выехали на Кимси-теэ в деревню Принги волости Виймси, где автомобиль протаранил забор жилого дома и врезался в стену здания. Пострадавших не было. Спасатели обработали вытекшие из машины жидкости абсорбентом. Дальнейшим разбирательством занялась полиция.
Прочее
10 мая в 11:40 на улице Кеск в поселке Виру-Яагупи волости Винни на дорогу упал столб электропередачи. Спасатели установили, что это был столб линии связи, и убрали его с проезжей части.
10 мая в 16:48 в районе Ору города Кохтла-Ярве пожилая женщина попросила о помощи, так как упала с инвалидного кресла в своей квартире, а ключ остался вставленным с внутренней стороны двери. Спасатели проникли в квартиру через окно и передали женщину медикам скорой помощи.