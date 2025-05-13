Два года назад в Литве приняли закон, по которому в исключительных случаях можно лишать гражданства иностранных граждан, получивших его за особые заслуги перед страной, если они представляют угрозу национальной безопасности или открыто поддерживают государства, угрожающие Литве, Европейскому союзу или его союзникам.

Новый законопроект предполагает распространить этот законопроект на всех обладателей двойного гражданства, независимо от того, как они получили литовский паспорт. Изначально этот закон приняли, чтобы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которая продолжает выступать в России, несмотря на то что получила литовское гражданство в 1993 году за представление страны на международных соревнованиях.

Согласно поправке, граждане с двойным гражданством будут лишаться литовского паспорта и гражданства, если они поддерживают иностранное государство, угрожающее безопасности Литвы, других стран ЕС или их союзников, либо участвуют в деятельности государства, нарушающего нормы международного права, или поддерживают такую деятельность.

«Мы наблюдаем случаи, когда граждане России, активные сторонники путинского режима и их потомки, по разным причинам получают литовское гражданство. Это позволяет им обходить санкции и ограничения, введенные против граждан РФ», - заявила депутат Даля Асанавичюте, представившая законопроект агентству BNS.

«Они подают на гражданство не из патриотизма или связи с корнями, а чтобы обойти санкции. Я считаю, что расширение критериев - правильный шаг. Это поставит всех обладателей двойного гражданства в равные условия с точки зрения ответственности», - добавила она.