Мария Юферева-Скуратовски Люди готовы платить за безопасность, нас ждут налоговые послабления

В-третьих, со следующего года будет отменена сложная система так называемого налогового горба: налогообложение снова станет простым и логичным. Не облагаемый налогом минимум составит в 2026 году 700 евро, у пенсионеров уже в этом году не облагаемый налогом минимум составляет 776 евро.

Если говорить конкретнее, то человек со средней зарплатой в следующем году будет получать на руки на 125 евро больше, чем в 2025 году, а выигрыш в годовом исчислении составит 1500 евро.

После того как правительство огласило новые налоговые решения, жители Эстонии стали писать мне и выражать возмущение тем, что компонент налога на безопасность (повышение подоходного и налога с оборота до 24 процентов) будет не временным, а постоянным. Я думаю, что причина этого решения лежит на поверхности: в ближайшие годы угроза, исходящая от России, никуда не пропадет. Именно поэтому Эстония и решила повысить вклад в оборону до пяти процентов от ВВП. Это сигнал не только для местных жителей: «Вы в безопасности!», но и для местных и зарубежных инвесторов: экономика может развиваться только в той стране, где есть перспективы и уверенность.