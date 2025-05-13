Мария Юферева-Скуратовски Люди готовы платить за безопасность, нас ждут налоговые послабления

Никому не нравится повышение налогов, мне тоже. Но я хочу жить, работать и растить своих детей именно в Эстонии, а не в какой-то другой стране. А еще я хочу, чтобы Эстония была безопасным местом, открытым для новых инвестиций и роста экономики, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ).
В нынешней геополитической ситуации, рядом с агрессивным соседом, этого можно добиться только повысив вклад нашего государства в оборону. Так что введение так называемого налога на безопасность (повышение подоходного налога и налога с оборота до 24 процентов) - это ни что иное, как плата за нашу уверенность в завтрашнем дне, будущее страны и ее развитие.
На недавней встрече с избирателями я получила очень четкий сигнал: для большинства из них приоритетом является именно безопасность страны и люди готовы за нее платить.
Однако по сравнению с планами предыдущего правительства, в которое входили социал-демократы, благодаря решениям нынешнего кабинета платить придется немного меньше. Более того, на руках у жителей Эстонии будет оставаться больше денег. А предприниматели смогут направить силы на развитие бизнеса, а не на борьбу с излишней бюрократией и разработку схем, как уменьшить показатели реальной прибыли.
Во-первых, правительство отменило принятое ранее решение обложить налогом прибыль предприятий со следующего года. Для предпринимателей это стало очень важным сигналом о том, что Эстония была и остается страной с благоприятной для бизнеса средой.
Во-вторых, было также отменено несправедливое и спорное решение об обложении дохода всех людей, включая пенсионеров, подоходным налогом в размере двух процентов, начиная с первого евро. Если бы эта инициатива не была ликвидирована, то больнее всего она бы ударила именно по пенсионерам и малообеспеченным людям.
В-третьих, со следующего года будет отменена сложная система так называемого налогового горба: налогообложение снова станет простым и логичным. Не облагаемый налогом минимум составит в 2026 году 700 евро, у пенсионеров уже в этом году не облагаемый налогом минимум составляет 776 евро.
Если говорить конкретнее, то человек со средней зарплатой в следующем году будет получать на руки на 125 евро больше, чем в 2025 году, а выигрыш в годовом исчислении составит 1500 евро.
После того как правительство огласило новые налоговые решения, жители Эстонии стали писать мне и выражать возмущение тем, что компонент налога на безопасность (повышение подоходного и налога с оборота до 24 процентов) будет не временным, а постоянным. Я думаю, что причина этого решения лежит на поверхности: в ближайшие годы угроза, исходящая от России, никуда не пропадет. Именно поэтому Эстония и решила повысить вклад в оборону до пяти процентов от ВВП. Это сигнал не только для местных жителей: «Вы в безопасности!», но и для местных и зарубежных инвесторов: экономика может развиваться только в той стране, где есть перспективы и уверенность.
Разумеется, я хочу верить в то, что через несколько лет обстановка в нашем регионе станет более спокойной, благодаря чему пропадет необходимость наращивать обороноспособность, а следующие правительства смогут задуматься о снижении налоговой нагрузки. Но в данный момент у нас нет иного выбора, кроме как адаптироваться к непростым реалиям и развивать экономику страны, не благодаря, а вопреки многим обстоятельствам.