РИХО ТЕРРАС Первый фермерский бой выигран, но впереди еще целая война

- Фермеры могут понести еще большие финансовые потери в это и без того трудное время
- Сфера продовольственной безопасности в Эстонии пока еще непродуманная и сырая
- Фермеры могли бы поддержать нашу общую цель
Мы добились первой победы в Европейском парламенте, защитив интересы фермеров. Но это была лишь первая битва, а впереди нас ждет целая война, пишет депутат Европейского парламента Рихо Террас («Отечество»).
Многолетняя финансовая рамочная программа (MFF) - это долгосрочный бюджет Европейского союза, рассчитанный на семь лет. Этот документ определяет, сколько денег может быть выделено на ту или иную сферу.
Согласно просочившейся на данный момент информации, Европейская комиссия планирует изменить свой нынешний подход. Вместо того чтобы распределять деньги по отдельным направлениям, большая часть бюджета собирается в одном большом котелке.
И вот тут-то и начинаются проблемы. Если в бюджете ЕС сельское хозяйство не будет отделено от других направлений, то финансирование этой сферы будет далеко не гарантированным. Другими словами, фермеры в нашей стране и других государствах-членах могут понести еще большие финансовые потери в это и без того трудное время.
Я отстаивал интересы сельского хозяйства совместно с Европейской народной партией (ЕНП), чтобы гарантировать надежное распределение средств ЕС в сельскохозяйственный сектор. Предложение Европейской комиссии по следующему многофакторному финансированию будет представлено в середине июля. Предвидя это, Европейский парламент на прошлой неделе принял позицию, согласно которой распределение средств должно продолжаться в прежнем режиме.
При этом поддержка инициативы была межполитической: в нашу поддержку в зале поднялось целое море рук, независимо от партийной принадлежности депутатов.
Помимо сохранения текущей бюджетной модели и субсидий, есть и другие важные моменты. В Европарламенте мы выступаем за увеличение сельскохозяйственного бюджета, чтобы компенсировать последствия инфляции и справиться с кризисами.
Подумайте о наводнениях, пожарах и других климатических кризисах, с которыми фермерам, поставляющим нам продовольствие, приходится сталкиваться каждый год. С природой не поспоришь, и порой несчастные случаи могут свести на нет труд всей жизни человека.
Сегодня мы сталкиваемся с повышенными рисками безопасности, и именно фермеры отвечают за продовольственную безопасность. К сожалению, эта жизненно важная для нас сфера в Эстонии пока еще совершенно не продумана и неразвита. Добавим, что необходимо противостоять изменению климата и восстанавливать биоразнообразие планеты, но это не может происходить за счет сокращения производства продовольствия и уменьшения объемов сельского предпринимательства.
Наконец, я согласен с моими единомышленниками в том, что необходимо найти особые решения для фермеров Восточной Европы, которые особенно пострадали от войны в Украине. Южноевропейские фермеры в Испании, Португалии или Греции уже имеют преимущества благодаря лучшему климату и более плодородным почвам, но теперь нам, как и нашим ближайшим соседям, приходится бороться с рыночными колебаниями и инфляцией, вызванными войной.
Наши фермеры и сельские предприниматели также могли бы внести свой вклад. Важно понимать, что планируемый так называемый общий фонд нанесет вред сельскому хозяйству Эстонии. Еще раз поясним: это позволило бы крупным и богатым странам оказывать поддержку своим фермерам в больших объемах, в то время как у Эстонии и других более мелких стран на это не хватило бы денег.
Более того, деньги наших налогоплательщиков в настоящее время тратятся в основном на оборону: мы должны вместе с Польшей и странами Балтии подавать пример западному миру и не можем идти на уступки в этом отношении. Короче говоря, такое объединение денег создало бы несправедливую конкурентную ситуацию, в которой фермеры в крупных странах получали бы пропорционально более высокие субсидии, а нашим пришлось бы довольствоваться меньшим.
Могу подтвердить, что сотрудничество депутатов Европарламента с коллегами из Восточной Европы идет хорошо: мы в одной лодке и должны двигаться вперед вместе. Но работа на этом не заканчивается. Нынешняя поддержка фермеров Европейским парламентом не является самоочевидной, и необходимо приложить усилия для того, чтобы этот подход сохранился до конца долгосрочных бюджетных переговоров. Если бы те, кто поддерживает межсекторальное финансирование, получили большинство в парламенте, мы бы проиграли борьбу за фермеров.
Фермеры могли бы оказать нам помощь, убедив нынешнее правительство в необходимости секторального распределения средств, а члены правительства, в свою очередь, выступили бы за это в Совете Европейского союза, в состав которого входят министры государств-членов. Таким образом, мы сможем совместно обеспечить процветающее развитие нашей сельской жизни, более богатый рацион питания и устойчивость эстонского производства.