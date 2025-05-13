РИХО ТЕРРАС Первый фермерский бой выигран, но впереди еще целая война

Подумайте о наводнениях, пожарах и других климатических кризисах, с которыми фермерам, поставляющим нам продовольствие, приходится сталкиваться каждый год. С природой не поспоришь, и порой несчастные случаи могут свести на нет труд всей жизни человека.

Сегодня мы сталкиваемся с повышенными рисками безопасности, и именно фермеры отвечают за продовольственную безопасность. К сожалению, эта жизненно важная для нас сфера в Эстонии пока еще совершенно не продумана и неразвита. Добавим, что необходимо противостоять изменению климата и восстанавливать биоразнообразие планеты, но это не может происходить за счет сокращения производства продовольствия и уменьшения объемов сельского предпринимательства.

Наконец, я согласен с моими единомышленниками в том, что необходимо найти особые решения для фермеров Восточной Европы, которые особенно пострадали от войны в Украине. Южноевропейские фермеры в Испании, Португалии или Греции уже имеют преимущества благодаря лучшему климату и более плодородным почвам, но теперь нам, как и нашим ближайшим соседям, приходится бороться с рыночными колебаниями и инфляцией, вызванными войной.