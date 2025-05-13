Эстонская фирма помогла создать в Украине технологический альянс в сфере ПВО

В то время, когда воздушные угрозы и агрессия против Украины усиливаются, эстонская компания DefSecIntel Solutions, ее украинские партнеры в сфере оборонной промышленности Gauss Glide, Drone Space Labs, LLC Proinvest, Vk Systems и EW Spectrum, а также датская компания Weibel Scientific объявили о создании альянса в сфере технологий противовоздушной обороны.
Эта международная инициатива направлена на укрепление возможностей сверхкороткой противовоздушной обороны (USHORAD) с использованием передового сотрудничества, массового производства и быстрого внедрения технологий в Украине.