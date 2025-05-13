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Эстонская фирма помогла создать в Украине технологический альянс в сфере ПВО

Перевод: Павел Соболев
По словам Яануса Тамма, генерального директора DefSecIntel Solutions, Украине нужны инновационные комплексные решения, а Европе - опыт, извлеченный из ситуаций на поле боя.
По словам Яануса Тамма, генерального директора DefSecIntel Solutions, Украине нужны инновационные комплексные решения, а Европе - опыт, извлеченный из ситуаций на поле боя. Фото: Mihkel Maripuu

В то время, когда воздушные угрозы и агрессия против Украины усиливаются, эстонская компания DefSecIntel Solutions, ее украинские партнеры в сфере оборонной промышленности Gauss Glide, Drone Space Labs, LLC Proinvest, Vk Systems и EW Spectrum, а также датская компания Weibel Scientific объявили о создании альянса в сфере технологий противовоздушной обороны.

Эта международная инициатива направлена ​​на укрепление возможностей сверхкороткой противовоздушной обороны (USHORAD) с использованием передового сотрудничества, массового производства и быстрого внедрения технологий в Украине.

Альянс основан на общих обязательствах по оказанию помощи Украине, ликвидации существенных пробелов в системе сверхкороткой противовоздушной обороны (USHORAD) и создании европейско-украинского оборонно-промышленного партнерства, способного к быстрым инновациям и крупномасштабному производству.

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