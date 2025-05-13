Эстонская фирма помогла создать в Украине технологический альянс в сфере ПВО

По словам Яануса Тамма, генерального директора DefSecIntel Solutions, Украине нужны инновационные комплексные решения, а Европе - опыт, извлеченный из ситуаций на поле боя.

В то время, когда воздушные угрозы и агрессия против Украины усиливаются, эстонская компания DefSecIntel Solutions, ее украинские партнеры в сфере оборонной промышленности Gauss Glide, Drone Space Labs, LLC Proinvest, Vk Systems и EW Spectrum, а также датская компания Weibel Scientific объявили о создании альянса в сфере технологий противовоздушной обороны.