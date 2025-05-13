МНЕНИЕ На банковские комиссии стоит смотреть не в евро, а здраво

В Эстонии предоставление инвестиционных услуг долгое время оставалось прерогативой банков. В условиях отсутствия конкуренции сложилась структура комиссий, которая прежде всего выгодна самим банкам, но не клиентам. Несмотря на то, что благодаря изменениям в законе о подоходном налоге в число провайдеров услуг были включены и инвестиционные фонды, и у потребителей появилось больше свободы выбора, комиссии банков по-прежнему остаются высокими.