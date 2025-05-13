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МНЕНИЕ На банковские комиссии стоит смотреть не в евро, а здраво

Мартин Сокк и Михкель Аамер, основатели эстонской инвестиционной платформы Lightyear.
Мартин Сокк и Михкель Аамер, основатели эстонской инвестиционной платформы Lightyear. Фото: Sander Ilvest, Postimees

Жители Эстонии как будто бы смирились с высокими банковскими комиссиями. Особенно это заметно в сфере инвестиционных услуг: расценки давно устарели, но люди продолжают платить, руководствуясь привычкой и удобством. По сути, они добровольно отдают банкам часть своих денег, пишет генеральный директор инвестиционной платформы Lightyear Мартин Сокк.

В Эстонии предоставление инвестиционных услуг долгое время оставалось прерогативой банков. В условиях отсутствия конкуренции сложилась структура комиссий, которая прежде всего выгодна самим банкам, но не клиентам. Несмотря на то, что благодаря изменениям в законе о подоходном налоге в число провайдеров услуг были включены и инвестиционные фонды, и у потребителей появилось больше свободы выбора, комиссии банков по-прежнему остаются высокими.

Если воображаемый инвестор Рауль купит одну американскую акцию, одну балтийскую и один ETF (биржевой инвестиционный фонд), то он заплатит за это банку как минимум в 22,5 раза больше, чем на самой дешевой инвестиционной платформе.

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