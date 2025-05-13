Владелец магазина: повышение налога с оборота приведет к росту приграничной торговли алкоголем

По словам владельца приграничного магазина, повышение в Эстонии ставки налога с оборота на 2 процентных пункта с июля этого года означает, что Латвия этим летом окажется в еще более выгодном положении в сфере продаже алкоголя по сравнению с Эстонией, в связи с чем также ожидается рост приграничной торговли, которая и так значительно выросла в апреле этого года.