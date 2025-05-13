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Владелец магазина: повышение налога с оборота приведет к росту приграничной торговли алкоголем

Перевод: Павел Соболев
Приграничная торговля в латвийском городе Валка.
Приграничная торговля в латвийском городе Валка. Фото: Arvo Meeks / LEPM

По словам владельца приграничного магазина, повышение в Эстонии ставки налога с оборота на 2 процентных пункта с июля этого года означает, что Латвия этим летом окажется в еще более выгодном положении в сфере продаже алкоголя по сравнению с Эстонией, в связи с чем также ожидается рост приграничной торговли, которая и так значительно выросла в апреле этого года.

В то время как в Эстонии текущая ставка налога с оборота составляет 22 процента, а в Латвии - 21 процент, с июля в Эстонии ставка вырастет, что вместе с акцизным налогом на алкоголь заставит более чувствительных к цене покупателей еще больше обратить внимание на латвийскую приграничную торговлю.

Это особенно актуально для пива, акциз на которое в Эстонии почти на 43 процента выше, чем в Латвии. Увеличение объемов приграничной торговли было заметно уже в апреле этого года, когда объемы выросли более чем на 10 процентов по сравнению с апрелем прошлого года.

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