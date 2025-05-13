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ФОТО Выброшенные в неправильный контейнер отходы стали причиной возгорания мусоровоза

В волости Антсла загорелся мусоровоз. Причина пожара была в том, что кто-то поместил опасные отходы в контейнер для смешанного мусора.
В волости Антсла загорелся мусоровоз. Причина пожара была в том, что кто-то поместил опасные отходы в контейнер для смешанного мусора. Фото: Antsla vald

Волость Антсла опубликовала в социальных сетях фотографии того, как опасные отходы, против правил помещенные в контейнер для смешанного мусора, стали причиной возгорания мусоровоза. На этот раз крупный пожар удалось предотвратить благодаря быстрой реакции водителя грузовика.

Управа волости Антсла сообщила в социальных сетях, что во вторник в городе Антсла загорелся грузовик, приехавший для опустошения мусорных баков. Пожар возник из-за того, что в контейнер, предназначенный для разного рода упаковки, были помещены неподходящие опасные отходы.

Водитель грузовика отреагировал быстро и сумел предотвратить крупный пожар. «Напоминание всем: не выбрасывайте неподходящие отходы в контейнер для смешанной упаковки», - написала управа.

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