ФОТО Выброшенные в неправильный контейнер отходы стали причиной возгорания мусоровоза

Управа волости Антсла сообщила в социальных сетях, что во вторник в городе Антсла загорелся грузовик, приехавший для опустошения мусорных баков. Пожар возник из-за того, что в контейнер, предназначенный для разного рода упаковки, были помещены неподходящие опасные отходы.