Не согласны с решением квартирного товарищества? Как зафиксировать свое особое мнение

Урмас Марди напоминает, что сейчас у квартирных товариществ идет период подготовки и утверждения годовых отчетов.

«Квартирные товарищества обязаны представить утвержденный годовой отчет в регистр в течение шести месяцев по окончании отчетного года», - говорит он.

«Если у владельца квартиры есть особое мнение по какому-либо вопросу, рассматриваемому на общем собрании, он обязан его выразить. В противном случае, если участник собрания не сообщит о своем несогласии, он может потерять право обжаловать это решение в суде», - отмечает Марди.

С точки зрения закона будет правильно, если собственник ясно заявит о своем несогласии во время собрания, например, сказав: «По этому вопросу я остаюсь при особом мнении и прошу внести это в протокол. Свою позицию предоставлю письменно в течение трех ближайших дней или не позднее четырнадцати дней».