ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Средство, которое может снять вопрос владения эстонским в некоторых сферах

Отдельно проанализирую, что будет происходить с массовой наукой, а также в области языков.

А вдруг с эстонским языком все станет просто

Около 20-30% местных менеджеров среднего звена делают карьеру благодаря перфектному эстонскому, аккуратности, целеустремленности и быстрому поиску информации, не хватая звезд с неба. Глубокие профессиональные знания не имеют принципиального значения.

При этом компьютерные и технические гении порой не ко двору в больших, часто связанных с государством, структурах. Тем более, что именно в таких структурах деятельность налажена и гении нужны меньше всего.

Тему про страну одноклассников развивать не буду. При этом относительно небольшие проблемы с шероховатостью письменного эстонского многим закрывают дорогу для карьерного роста. Люди десятки лет работают над сложными техническими проблемами, готовы на государственном языке хоть в парламенте обсуждать. Но этого может оказаться недостаточно.

Мне самому на определенном этапе приходилось скорректировать свои служебные планы, сделав выбор в пользу чисто технической деятельности, т.к. управленческая деятельность на высоких постах неизбежно связана с описанными обстоятельствами, а ликвидация шероховатостей иногда требует времени не меньше, чем создание основного текста.

Но ИИ может решить описанную проблему. Поэтому у серьезных технических специалистов жизнь скоро станет неизбежно легче. Уменьшение рутинных проблем освободит время и творческие силы для креатива и нестандартного подхода.