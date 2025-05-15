ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Средство, которое может снять вопрос владения эстонским в некоторых сферах

Искусственный интеллект проник уже почти во все сферы профессиональной деятельности, что среди прочего отражается и на тенденциях на рынке труда. Валерий Сайковский полагает, что трудные времена ждут менеджеров среднего звена: слишком велик передать их задачи ИИ, который не интригует, не манипулирует информацией и не скрывает проблемы.
В истории человечества было немало периодов, когда появлялись новые технологии с неоднозначным влиянием. Телевидение сначала ставило под угрозу театральную деятельность, а сейчас все виды развлечений вполне сочетаются с телевизором и компьютером.
С внедрением Искусственного интеллекта (ИИ) становятся менее актуальны привычные компьютерные специалисты. Все течет, все меняется. Изменения, связанные с ИИ, по моему ощущению, затрагивают 30-40% современной деятельности. Но в любом случае кто-то должен формулировать задачу для ИИ, развивать «железо» для новых технологий.
Масса деятельности по ремонту и техническому обслуживанию останется надолго. В воспитании и лечении проблематично заменить человека. Но в этих направлениях будет польза от ИИ в анализе информации и предварительных решениях.
Плохо представляю применение ИИ в творческих профессиях. Да, с его помощью творцы могут быть освобождены от мелочей, забирающих массу времени. Контроль за текстом, рутинные дела в журналистике и писательстве вполне можно отдать ИИ. Творческие люди могут получить полезного помощника, а со временем почему бы и не соавтора. Но еще долго надо будет знать и чувствовать классику ХIX века, серебряный век, футуристов и прочих авангардистов.
Рождение сложного оригинального замысла трудно представить себе без человека. Не исключаю, что со временем появится отдельный цех тех, кто львиную долю времени тратит на замыслы, передает их ИИ и лишь в конце слегка следит за реализацией.
Отдельно проанализирую, что будет происходить с массовой наукой, а также в области языков.
А вдруг с эстонским языком все станет просто
Около 20-30% местных менеджеров среднего звена делают карьеру благодаря перфектному эстонскому, аккуратности, целеустремленности и быстрому поиску информации, не хватая звезд с неба. Глубокие профессиональные знания не имеют принципиального значения.
При этом компьютерные и технические гении порой не ко двору в больших, часто связанных с государством, структурах. Тем более, что именно в таких структурах деятельность налажена и гении нужны меньше всего.
Тему про страну одноклассников развивать не буду. При этом относительно небольшие проблемы с шероховатостью письменного эстонского многим закрывают дорогу для карьерного роста. Люди десятки лет работают над сложными техническими проблемами, готовы на государственном языке хоть в парламенте обсуждать. Но этого может оказаться недостаточно.
Мне самому на определенном этапе приходилось скорректировать свои служебные планы, сделав выбор в пользу чисто технической деятельности, т.к. управленческая деятельность на высоких постах неизбежно связана с описанными обстоятельствами, а ликвидация шероховатостей иногда требует времени не меньше, чем создание основного текста.
Но ИИ может решить описанную проблему. Поэтому у серьезных технических специалистов жизнь скоро станет неизбежно легче. Уменьшение рутинных проблем освободит время и творческие силы для креатива и нестандартного подхода.
Постепенно это начнет влиять на рынок труда. Если не надо заботится о перфектном письменном эстонском и английском, то многие амбициозные молодые люди могут со дня потерять свои преимущества, а значит и карьерные перспективы.
Возможные изменения в бюрократической деятельности
Вполне реально, что руководители среднего звена постепенно начнут ненавидеть ИИ, ведь большая часть их деятельности - контроль подчиненных, организация собраний и доведение до подчиненных задач высокого руководства. Собственная квалификация у них часто средненькая.
Поумневшее высокое начальство начнет понимать, что в их интересах информационные цепочки сократить и упростить. Вместо не всегда полезного общения с менеджерами среднего звена логичнее будет создать условия для работы ИИ, который не интригует, не манипулирует информацией и не скрывает проблемы.
Недалек тот час, когда по умению организовать в своей структуре эффективное использовании ИИ будут определять ценность высоких руководителей.
Все опасаются, что простой деятельности станет меньше
Про уменьшение актуальности деятельности переводчиков уже говорят. Даже наушники появились, с помощью которых можно общаться на четырех-пяти языках.
Уже сейчас через сайты банков, электросетей и прочих фирм, связанных с общением с клиентами, нас консультируют ИИ-«ассистенты». Обычные клерки во многих сферах постепенно становятся все менее актуальны.
Компьютеризация, оптимизация структуры производств и внедрение смарт-решений последнее время начинает уменьшать объем использования рабочей силы, причем очень квалифицированной, на промышленных предприятиях.
Мы движемся в направлении, когда стабильнее быть дворником или упаковщиком на производстве, чем специалистом массовых технических профессий. В любом момент можно стать жертвой следующей оптимизации.
Реальные проблемы могут появится у молодых ученых
Возьму на себя смелость прогнозировать существенное влияние ИИ на сферу научной деятельности. Излишне связанные с околонаучной бюрократией тысячи PhD и ScD скоро будут вынуждены доказывать отсутствие плагиата и правильность ссылок.
Сам смысл диссертаций уже сейчас вызывает вопросы. Ты должен «защищаться»Ю тратя 4-6 лет, на тему, которая уже через год-два станет может стать не актуальной. По логике науки, сейчас на первый план в ней могут выйти прикладные вопросы, способные сразу повлиять на новые технологии, в том числе - связанные с использованием ИИ.
Что делать?
В нынешней ситуации понадобится много относительно простых алгоритмов для технических процессов, чтобы общаться с ИИ. Для этого понадобятся те, кто хорошо знает эти процессы на практике.
Мне кажется очень странным, что в Эстонии, передовой стране в области ИТ, много лет неуправляемо растет потребность в педагогических кадрах. Может, к этой проблеме подключить ИИ? И таких проблем масса. Те же очереди у медиков. Пора пересмотреть подход ко многим нашим проблемам.
Далеко не все понятно с ИИ, но игнорировать вышеописанные риски смерти подобно, по крайней мере, профессиональной.
Президент запустил 25 февраля проект «ИИ - прыжок 2025», который финансируется на 50% частными спонсорами. Общая сумма - 6,3 млн евро. Его целью будет применение ИИ в школах, в том числе обучение преподавателей. Очевидна цель: школьники должны вступать в самостоятельную жизнь, умея общаться с компьютерным разумом на «ты». В других сферах нашей жизни тоже неизбежны подобные адаптационные проекты.