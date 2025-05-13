Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый официальный визит его нового президентского срока

На фотографиях первой встречи Трамп и бин Салман сидят вместе в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде рядом с портретами членов саудовской королевской семьи. На встрече также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Дональд Трамп планирует провести в Эр-Рияде сегодняшний день и часть завтрашнего. После переговоров с бин Салманом президент США собирается принять участие в саудовско-американском инвестиционном форуме, где также будут руководители компаний Citigroup, IBM, Qualcomm, Alphabet и Franklin Templeton. Позже он посетит саммит лидеров стран Персидского залива.

В среду президент США должен отправиться в Катар. Он завершит свой тур по Ближнему Востоку в пятницу, посетив Объединенные Арабские Эмираты.

В понедельник Трамп также заявил, что не исключает своей поездки в Стамбул, где в четверг, 15 мая, могут состояться российско-украинские мирные переговоры.

С инициативой такой встречи выступила Россия, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил, что лично отправится в Турцию и ждет там российского президента Владимира Путина. Кремль не участие Путина не подтверждал, пока неясно, состоятся ли такие переговоры и в каком формате они могут пройти.

Вместе с Трампом на Ближний Восток также отправились спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет.

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