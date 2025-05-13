По следам скандала с опросом бездетных женщин: суд отменил назначенный фонду Pere Sihtkapital штраф

Во вторник Харьюский уездный суд отменил решение Инспекции по защите данных (AKI) о наложении штрафа на Pere Sihtkapital в размере 30 000 евро.
Суд отменил решение AKI от 26 июня прошлого года, в соответствии с которым на фонд был наложен штраф, поскольку инспекция установила, что при проведении семейного опроса бездетных семей не были в достаточной степени соблюдены требования к обработке персональных данных.
Председатель правления фонда Катрин Кийск заявила, что удовлетворена решением.
«Мы рады, что суд не согласился с мнением Инспекции по защите данных. По нашему мнению, представленные суду доказательства ясно показали, что защита данных, которыми располагает фонд, была полностью обеспечена», - сказала она.
Кийск добавила, что контактные данные для проведения опроса были переданы фонду Министерством внутренних дел, которое ранее оценило, что требования по защите данных были выполнены надлежащим образом.
«Фонд хранил данные участников опроса в зашифрованном и обезличенном виде. В ходе разбирательства стало ясно, что член правления, проводивший опрос, приложил все усилия для обеспечения соблюдения требований по защите данных, в том числе неоднократно консультировался с AKI, Министерством внутренних дел и Комитетом по этике перед проведением опроса», - сказала Кийск.
Однако Кийск выразила сожаление, что, несмотря на отмену решения AKI, ценные данные, необходимые для исследования рождаемости, уже потеряны, и всю работу придется проводить заново.
«Несмотря на положительное решение суда, восстановить прежнюю ситуацию, к сожалению, не представляется возможным. Как только в СМИ появились сомнения в легитимности опроса, мы приостановили его, а затем удалили все данные, поскольку завершить исследование в разумные сроки было нереально», - сказала Кийск.
«Учитывая, что на вынесение однозначного решения ушло почти два года, это было правильное решение. Фонд понес финансовые потери из-за прерывания расследования, и мы должны подумать, стоит ли подавать иск против государства. Ущерб может быть еще больше, если всему исследованию, которое было так необходимо, будет нанесен непоправимый ущерб в глазах общества», - сказала Кийск.
Она добавила, что фонд все же планирует продолжать исследования. «В условиях рекордно низкого уровня рождаемости, который наблюдается уже третий год подряд, необходимость в исследованиях, посвященных бездетности и бездетным, стала еще более насущной, чем несколько лет назад. Поэтому мы планируем по возможности возобновить отмененные исследования. Мы пересмотрим ситуацию в свете решения суда и решим, как двигаться дальше», - сказала Кийск.