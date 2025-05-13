По следам скандала с опросом бездетных женщин: суд отменил назначенный фонду Pere Sihtkapital штраф

Суд отменил решение AKI от 26 июня прошлого года, в соответствии с которым на фонд был наложен штраф, поскольку инспекция установила, что при проведении семейного опроса бездетных семей не были в достаточной степени соблюдены требования к обработке персональных данных.

Председатель правления фонда Катрин Кийск заявила, что удовлетворена решением.

«Мы рады, что суд не согласился с мнением Инспекции по защите данных. По нашему мнению, представленные суду доказательства ясно показали, что защита данных, которыми располагает фонд, была полностью обеспечена», - сказала она.

Кийск добавила, что контактные данные для проведения опроса были переданы фонду Министерством внутренних дел, которое ранее оценило, что требования по защите данных были выполнены надлежащим образом.

«Фонд хранил данные участников опроса в зашифрованном и обезличенном виде. В ходе разбирательства стало ясно, что член правления, проводивший опрос, приложил все усилия для обеспечения соблюдения требований по защите данных, в том числе неоднократно консультировался с AKI, Министерством внутренних дел и Комитетом по этике перед проведением опроса», - сказала Кийск.

Однако Кийск выразила сожаление, что, несмотря на отмену решения AKI, ценные данные, необходимые для исследования рождаемости, уже потеряны, и всю работу придется проводить заново.