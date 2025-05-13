Врачи и медсестры обеспокоены возможностью появления монопольной больницы

Эстонский союз врачей и Эстонский союз медсестер обратились к премьер-министру Кристену Михалу и министру социальных дел Кармен Йоллер, поскольку видят в объединении таллиннских больниц создание монопольной единой больницы, в которой обеспечение качественных услуг труда и зарплаты может быть затруднено.
«Создание объединенной Таллиннской больницы - это серьезное изменение, которое значительным образом отразится на нашей системе здравоохранения и всем обществе Эстонии. Подобный шаг требует участия сферы здравоохранения и публичной дискуссии, а также рассмотрения потенциальных альтернатив. Экономия затрат на здравоохранение и повышение качества медицинских услуг - безусловно, правильные цели, но мы видим и потенциальные риски. Объединения больниц будут сопровождаться и неизбежными рисками, которые следует оценить перед принятием решений», - написали союзы работников здравоохранения в обращении премьер-министру Кристену Михалу и министру социальных дел Кармен Йоллер.
Они считают важным обеспечить хорошие условия труда и зарплаты, но в случае одного крупного и фактически занимающего монопольную позицию работодателя в Таллинне это, по их оценке, будет сложно.
«Для работников здравоохранения сократятся варианты выбора, в качестве вариантов смены места работы могут остаться лишь частные клиники или иностранные государства. Одна большая больница изменит баланс оказания услуг здравоохранения по всей Эстонии и тем самым усугубит уже существующие серьезные региональные различия. Если в будущем будет построено новое больничное здание, в котором объединят большую часть нынешних клиник, придется учитывать и риски в сфере безопасности», - подчеркнули союзы.
Союзы врачей и медсестер считают, что нельзя принимать решение о создании объединенной Таллиннской больницы поспешно, и предлагают инициировать дискуссии, в которых были бы задействованы вся сфера здравоохранения и представители пациентов.
Ранее стало известно, что городская управа Таллинна приняла вчера принципиальное решение продолжить реализацию плана по созданию Таллиннской объединенной больницы.
«Мы объединим Ляэне-Таллиннскую и Ида-Таллиннскую центральные больницы, детскую больницу и стоматологическую клинику, а также Таллиннскую скорую помощь. На их базе будет сформирован единый концерн, который будет оказывать медицинские услуги жителям Таллинна более эффективно, качественно и с ориентиром на пациента», - сказал мэр Евгений Осиновский.