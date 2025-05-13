Врачи и медсестры обеспокоены возможностью появления монопольной больницы

«Создание объединенной Таллиннской больницы - это серьезное изменение, которое значительным образом отразится на нашей системе здравоохранения и всем обществе Эстонии. Подобный шаг требует участия сферы здравоохранения и публичной дискуссии, а также рассмотрения потенциальных альтернатив. Экономия затрат на здравоохранение и повышение качества медицинских услуг - безусловно, правильные цели, но мы видим и потенциальные риски. Объединения больниц будут сопровождаться и неизбежными рисками, которые следует оценить перед принятием решений», - написали союзы работников здравоохранения в обращении премьер-министру Кристену Михалу и министру социальных дел Кармен Йоллер.

Они считают важным обеспечить хорошие условия труда и зарплаты, но в случае одного крупного и фактически занимающего монопольную позицию работодателя в Таллинне это, по их оценке, будет сложно.

«Для работников здравоохранения сократятся варианты выбора, в качестве вариантов смены места работы могут остаться лишь частные клиники или иностранные государства. Одна большая больница изменит баланс оказания услуг здравоохранения по всей Эстонии и тем самым усугубит уже существующие серьезные региональные различия. Если в будущем будет построено новое больничное здание, в котором объединят большую часть нынешних клиник, придется учитывать и риски в сфере безопасности», - подчеркнули союзы.

Союзы врачей и медсестер считают, что нельзя принимать решение о создании объединенной Таллиннской больницы поспешно, и предлагают инициировать дискуссии, в которых были бы задействованы вся сфера здравоохранения и представители пациентов.