Время инноваций: в Эстонии открывается крупная оборонная выставка

В международной выставке, которая пройдет в порту Беккери, свои стенды представят более 80 фирм из Эстонии и других стран.

Среди участников – эстонские компании DefSecIntel Solutions, Rantelon, droon.ee, Tallinna Sadam и Nortal.

В числе представленных на выставке зарубежных предприятий – Samsung (Южная Корея), Scania (Швеция), ATEA (Норвегия), DSI Solutions (Израиль), INKAS (Канада) и ISOTEX (Италия).

Также будут представлены профессиональные объединения предприятий оборонной промышленности стран Балтийского моря, в том числе Союз оборонной промышленности Польши, кластер оборонных компаний Северных стран NORDSEC и Союз оборонной промышленности Литвы.

В рамках выставки пройдет масштабная трехдневная международная конференция, программа которой будет посвящена вопросам сухопутной, воздушной и морской обороны.

В числе спикеров – представители руководства немецкой компании Rheinmetall, вице-президент Nammo AS, специалист по кибербезопасности из британского подразделения Samsung и другие.