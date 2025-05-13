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Здание на площади Вабадузе скрылось за строительными лесами

Перевод: Павел Соболев
Стоимость ремонта крыши здания госучреждений в Вильянди обойдется в 260 000 евро.
Стоимость ремонта крыши здания госучреждений в Вильянди обойдется в 260 000 евро. Фото: Marko Saarm

Фасад бывшего здания Вильяндиской уездной управы, ныне известного как «Государственный дом» (Riigimaja), расположенного на площади Вабадузе в центре Вильянди, во вторник скрылся за строительными лесами, поскольку рабочие приступили к замене крыши здания.

Индрек Хенк, руководитель проекта в Riigi Kinnisvara, пояснил, что будет заменено кровельное покрытие. «Работы касаются только крыши и связанных с ней элементов», - уточнил он.

Контракт на строительные работы подписан с компанией Nool Projekt, стоимость работ составит около 260 000 евро.

Крыша «Государственного дома» покрыта черепицей из красной глины, ее не ремонтировали с 1990-х годов. Многие камни потрескались и расшатались, из-за чего крыша протекает от дождевой воды.

В Riigimaja по адресу площадь Вабадузе, 2, а также в соседнем здании по адресу площадь Вабадузе, 4 действуют те государственные учреждения, некоторые отделы которых (или часть сотрудников которых) на постоянной основе базируются в Вильяндиском уезде.

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