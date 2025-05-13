Здание на площади Вабадузе скрылось за строительными лесами

Индрек Хенк, руководитель проекта в Riigi Kinnisvara, пояснил, что будет заменено кровельное покрытие. «Работы касаются только крыши и связанных с ней элементов», - уточнил он.

Контракт на строительные работы подписан с компанией Nool Projekt, стоимость работ составит около 260 000 евро.

Крыша «Государственного дома» покрыта черепицей из красной глины, ее не ремонтировали с 1990-х годов. Многие камни потрескались и расшатались, из-за чего крыша протекает от дождевой воды.