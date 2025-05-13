Скандал Отель потребовал у гражданина Израиля подписать необычный документ

Гостевой дом, расположенный в историческом районе Хигасияма-ку японского города Киото, оказался в центре международного скандала после того, как в апреле администрация отеля потребовала от гражданина Израиля, желавшего остановиться там, подписать документ, подтверждающий, что он не участвовал в военных преступлениях.

Израильтянин, проживший в отеле четыре ночи, поставил подпись под этим документом, но впоследствии сообщил о случившемся в посольство Израиля в Токио.

Посольство, в свою очередь, направило официальный протест губернатору Киото Такаси Нисиваки, пишет издание Asahi.

Власти города Киото провели проверку и пришли к выводу, что, несмотря на возможный дискриминационный характер и очевидную неуместность подобной практики, она не противоречит действующим законам.

Посол Израиля Гилад Коэн потребовал, чтобы власти Киото рассмотрели произошедшее и приняли меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Англоязычный документ, который отель попросил подписать гостя, доступен на сайте Asahi.

Среди прочего, подписавшийся обещает, что ни разу не нападал на мирных жителей и не обращался жестоко с военнопленными.

Руководство отеля объяснило, что за последние полгода такую бумагу просили подписать приезжих из десяти стран или регионов (в том числе из России, Сирии и палестинских территорий), которые служили в армии в течение последних десяти лет.