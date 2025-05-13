ВИДЕО Священник РПЦ из Пскова, желавший победы армии России, погиб от удара HIMARS

Клирик главного псковского храма - Троицкого собора еще в пятницу желал победы оккупационной российской армии, а уже в понедельник стало известно, что живым из Украины он не вернется. Именно он был настоятелем храма при бригаде ГРУ, чьи бойцы в феврале 2022 года атаковали Харьков, но были брошены командованием и уничтожены ВСУ.