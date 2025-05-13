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ВИДЕО Священник РПЦ из Пскова, желавший победы армии России, погиб от удара HIMARS

Священники РПЦ МП работают вместе с оккупационной армией РФ в Украине. Иллюстративное фото.
Священники РПЦ МП работают вместе с оккупационной армией РФ в Украине. Иллюстративное фото. Фото: Telegram-канал Военного отдела московского патриархата

Клирик главного псковского храма - Троицкого собора еще в пятницу желал победы оккупационной российской армии, а уже в понедельник стало известно, что живым из Украины он не вернется. Именно он был настоятелем храма при бригаде ГРУ, чьи бойцы в феврале 2022 года атаковали Харьков, но были брошены командованием и уничтожены ВСУ.

​Штатный военный священник РПЦ МП, иерей Антоний Савченко погиб в Украине 12 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Военного отдела Московского Патриархата» и официальный сайт патриарха Кирилла.

«При исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО (так в РФ называют агрессивную войну, которую Путин развязал 24 февраля 2022 года - прим.ред.) трагически погиб штатный военный священник иерей Антоний Савченко. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS», - гласит сообщение.

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