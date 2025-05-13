Во вторник днем грузовик сбил велосипедиста, пострадавшего госпитализировали

Во вторник в 12:02 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пуртсе в волости Люганузе.
Представитель полиции сообщил, что, по предварительной информации, грузовик Volvo сбил велосипедиста. Медики доставили пострадавшего в больницу, точные обстоятельства аварии выясняются.
По состоянию на 10 мая в Ида- и Ляэне-Вирумаа в текущем году произошло 42 серьезные дорожно-транспортные аварии, в которых 52 человека получили травмы и один человек погиб. Больше всего - 16 - произошло аварий с участием двух и более транспортных средств. Произошло также три аварии с участием пьяных водителей.