Йоллер: строительство нового здания не решит проблемы здравоохранения Таллинна

Министр социальных дел Кармен Йоллер приветствовала план Таллинна по объединению трех больниц, скорой помощи и стоматологической клиники в единый концерн, но отметила, что строительство нового здания больницы по желанию города не решит проблемы здравоохранения Таллинна и региона.
«План Таллинна пока нельзя назвать полноценным проектом создания объединенной больницы с единой системой оказания медицинской помощи и стандартами качества. Он не представляет собой полную реорганизацию системы здравоохранения. Однако как первый шаг это важное и нужное решение. В дальнейшем он упростит создание единой больницы на основе городских клиник и принадлежащей государству Северо-Эстонской региональной больницы», - сказала Йоллер.
По словам министра социальных дел, Таллиннская городская управа в качестве условия включила обещание государства участвовать в строительстве нового здания больницы. «Учитывая нынешнюю ситуацию, всем и без объяснений ясно, что мы не можем дать такое финансовое обещание на сумму от сотен миллионов до миллиарда. Мастерком и бетоном не решить реальных проблем сети здравоохранения в Таллинне и регионе, начинать надо с другого», - подчеркнула Йоллер.
По ее словам, проект планируемого здания Таллиннской больницей вызвал много критики, при его создании также недостаточно учитывались потребности в долгосрочной перспективе как и то, какие именно услуги и в каком объеме там будут предоставляться.
«Не секрет, что здания таллиннских больниц амортизированы, и медицинским работникам и пациентам очень нужны новые помещения. Но прежде чем это сделать, необходимо тщательно продумать, сколько, для чего, как нам учесть изменение профиля нуждающихся в больничном лечении людей. Но это не помешает процессу создания объединенной больницы - новое здание не волшебная палочка для решения всех актуальных проблем», - сказала Йоллер.
По словам министра социальных дел, правительство будет обсуждать вопрос об объединенной больнице на этой и, возможно, на следующей неделе. «Государство и Таллинн согласны с тем, что в организации таллиннского здравоохранения необходимы существенные изменения. Речь идет о важной части эстонской системы здравоохранения. Больницы, расположенные в Таллинне, обеспечивают около 46% всей специализированной медицинской помощи в Эстонии. В них сосредоточено более половины всех больничных коек страны, а также работает примерно треть всех медицинских работников Эстонии», - сказала Йоллер.
Первым шагом, по мнению государства, должно стать создание юридического лица - совместного акционерного общества города и государства, 40 процентов акций которого принадлежало бы городу, а 60 процентов - государству. «После этого можно будет перейти к созданию единой системы управления, организации совместных закупок, объединению вспомогательных функций. Слияние и создание системы управления получившейся крупной больницы - это долгий и сложный процесс, который необходимо тщательно продумать, - сказала Йоллер. - Важно вовлечь в этот процесс руководство и персонал больниц - объединенная больница станет крупнейшим работодателем в Эстонии».
«Необходимо также учитывать влияние объединенной больницы на всю систему здравоохранения Эстонии. Врачи говорят, что было слишком мало публичного обсуждения. Я с этим согласна, и мы это исправим», - пообещала Йоллер.