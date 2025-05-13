Йоллер: строительство нового здания не решит проблемы здравоохранения Таллинна

«План Таллинна пока нельзя назвать полноценным проектом создания объединенной больницы с единой системой оказания медицинской помощи и стандартами качества. Он не представляет собой полную реорганизацию системы здравоохранения. Однако как первый шаг это важное и нужное решение. В дальнейшем он упростит создание единой больницы на основе городских клиник и принадлежащей государству Северо-Эстонской региональной больницы», - сказала Йоллер.

По словам министра социальных дел, Таллиннская городская управа в качестве условия включила обещание государства участвовать в строительстве нового здания больницы. «Учитывая нынешнюю ситуацию, всем и без объяснений ясно, что мы не можем дать такое финансовое обещание на сумму от сотен миллионов до миллиарда. Мастерком и бетоном не решить реальных проблем сети здравоохранения в Таллинне и регионе, начинать надо с другого», - подчеркнула Йоллер.

По ее словам, проект планируемого здания Таллиннской больницей вызвал много критики, при его создании также недостаточно учитывались потребности в долгосрочной перспективе как и то, какие именно услуги и в каком объеме там будут предоставляться.