Тартуский стадион получит новое искусственное покрытие

В рамках реконструкции Тартуского стадиона Annemõisa будет заменено искусственное покрытие стадиона, так как оно износилось от интенсивного использования.
Об этом сообщила пресс-служба городской управы Тарту. Старая энергоемкая система освещения будет заменена на светодиодные лампы, а ограждение стадиона со стороны жилых домов будет поднято, чтобы предотвратить попадание вылетающих с поля мячей в припаркованные у стадиона автомобили.
Будет обновлена дорожка с тартановым покрытием, добавлены прыжковые комплекты для прыжков в длину - дорожка для разбега и ящик с песком. Также будут обновлены футбольные ворота, сетки для ворот, угловые стойки и оборудованные навесами скамейки для запасных игроков.
В рамках процедуры государственных закупок на реконструкцию поля с искусственным покрытием Annemõisa победило предложение компании Jaagor Grupp OÜ на сумму 529 224 евро.