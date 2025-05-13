Тартуский стадион получит новое искусственное покрытие

Об этом сообщила пресс-служба городской управы Тарту. Старая энергоемкая система освещения будет заменена на светодиодные лампы, а ограждение стадиона со стороны жилых домов будет поднято, чтобы предотвратить попадание вылетающих с поля мячей в припаркованные у стадиона автомобили.

Будет обновлена дорожка с тартановым покрытием, добавлены прыжковые комплекты для прыжков в длину - дорожка для разбега и ящик с песком. Также будут обновлены футбольные ворота, сетки для ворот, угловые стойки и оборудованные навесами скамейки для запасных игроков.