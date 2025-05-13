МНЕНИЕ Отправляем эстонских солдат в Украину на фоне пустых речей Партии реформ – а в чем, собственно, план?

Объяснения Ээрика-Нийлеса Кросса о необходимости эстонской миссии в Украине - это прежде всего попытка выдать партийные интересы за заботу о государственной безопасности, пишет член комиссии по обороне Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия).
Сегодня Партия реформ - в кризисе. Ее ведущая роль во внутренней политике Эстонии утрачена: лидерство перешло к партии «Отечество». В самой Партии реформ верят, что еще не все потеряно - до новых выборов в Рийгикогу осталось меньше двух лет, и за это время реформисты попытаются поднять свой рейтинг любой ценой.
На этом фоне решение об отправке военных в Украину выглядит вполне логичным. Премьер-министру Кристену Михалу часто припоминают, что Эстония при нем уже не так заметна в поддержке Украины, как это было, когда премьером была Кая Каллас. Да и сам Михал не стал в Европе заметным политиком.
Не удивлюсь, если внутри страны отправка воинского контингента вызовет одобрение. В главных новостях покажут, как эстонских мужчин и женщин торжественно провожают на миссию - с речами президента и премьер-министра. Министр обороны будет в форме в стиле милитари, с нашивками флагов Эстонии и Украины, вместе с военными и избранными журналистами поедет в Украину. Там покажут, как устроен быт военных, возьмут интервью у благодарных украинцев, а министр обороны повторит, что безопасность Эстонии только крепнет, хотя и угроз тоже становится больше. Перечислит, какое оружие уже закупили, и что еще закупается.
На фоне этой красивой картинки неудобные вопросы задавать будто бы неуместно. Хотя все понимают: решение совместно приняли две партии с падающими рейтингами, причем до того, как вообще стала известна суть миссии - куда и зачем отправляются эстонские солдаты. Логика тут словно из сказки: «идите туда, не знаю куда, делать то, не знаю что».
В какой-то степени рота Сил обороны для Партии реформ - это как дрова и картошка когда-то для мэра Таллинна Эдгара Сависаара: просто реквизит для выборов.
Не исключено, что на самом деле руководство Партии реформ точно знает, куда и зачем отправятся военные, но намеренно скрывает детали и от общества, и от комиссии по обороне Рийгикогу. Пример тому - история с заводом взрывчатки, о котором комиссия узнала постфактум.
Статья Кросса о «сдерживании» России с помощью миссии в Украине - по сути, обычная партийная пропаганда. Используются ключевые слова - «союзники», «сдерживание», чтобы создать ощущение: Партия реформ все держит под контролем, как всегда.
Но чтобы кого-то сдерживать, нужна убедительность. Сейчас нет даже базовой информации о планируемой миссии: сколько человек поедет, какое оборудование будет отправлено, какие задачи им поставят, как будет устроено командование и кто примет решения о применении силы.
Без этого невозможно понять, будет ли миссия сдерживать Россию, или же слабость миссии, наоборот, подтолкнет Москву проверить НАТО на прочность.
Важно помнить: и Франция, и Германия, и Великобритания принимают решения о своей поддержке Украине исходя и из внутренней политики.
Миссия в Украине, возможно, действительно оправдана. А может, это рискованная авантюра, на которую Эстонии не стоило идти. Мы этого пока не знаем. Значит, спешить с принятием решения было ошибкой. Не случайно в Эстонии отказались добиваться согласия всех парламентских партий - хотя, например, для скандинавских стран это само собой разумеющееся условие для важных внешнеполитических шагов.
Статья Кросса - это попытка перевести внутреннюю дискуссию в удобное для Партии реформ русло: мол, сторонники миссии это патриоты и смелые, а противники - запуганные и «пророссийские». Этот прием не нов и, может быть, частично работает. Но очень важно, чтобы оппозиция и медиа не поддавались такой манипуляции. На вопросы о миссии нужно требовать честных и понятных ответов. Если их нет - нельзя позволять использовать военных в политических целях партии власти.