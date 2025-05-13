МНЕНИЕ Отправляем эстонских солдат в Украину на фоне пустых речей Партии реформ – а в чем, собственно, план?

В какой-то степени рота Сил обороны для Партии реформ - это как дрова и картошка когда-то для мэра Таллинна Эдгара Сависаара: просто реквизит для выборов.

Не исключено, что на самом деле руководство Партии реформ точно знает, куда и зачем отправятся военные, но намеренно скрывает детали и от общества, и от комиссии по обороне Рийгикогу. Пример тому - история с заводом взрывчатки, о котором комиссия узнала постфактум.

Статья Кросса о «сдерживании» России с помощью миссии в Украине - по сути, обычная партийная пропаганда. Используются ключевые слова - «союзники», «сдерживание», чтобы создать ощущение: Партия реформ все держит под контролем, как всегда.

Но чтобы кого-то сдерживать, нужна убедительность. Сейчас нет даже базовой информации о планируемой миссии: сколько человек поедет, какое оборудование будет отправлено, какие задачи им поставят, как будет устроено командование и кто примет решения о применении силы.

Без этого невозможно понять, будет ли миссия сдерживать Россию, или же слабость миссии, наоборот, подтолкнет Москву проверить НАТО на прочность.

Важно помнить: и Франция, и Германия, и Великобритания принимают решения о своей поддержке Украине исходя и из внутренней политики.

Миссия в Украине, возможно, действительно оправдана. А может, это рискованная авантюра, на которую Эстонии не стоило идти. Мы этого пока не знаем. Значит, спешить с принятием решения было ошибкой. Не случайно в Эстонии отказались добиваться согласия всех парламентских партий - хотя, например, для скандинавских стран это само собой разумеющееся условие для важных внешнеполитических шагов.