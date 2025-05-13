Опрос: молодежь боится высоких ставок, а не суммы кредита

Опрос почти 7000 клиентов Swedbank в возрасте 18-30 лет показал, что их готовность купить первое собственное жилье сдерживается в первую очередь опасениями по поводу высоких процентных ставок, в то время как максимально возможная сумма кредита не является для них главным фактором страха.
Целых 68% опрошенных молодых людей считают высокие процентные ставки самым большим препятствием для покупки жилья. Однако молодые люди гораздо меньше беспокоятся по поводу платы за услуги и максимальной суммы, которую они могут взять в кредит, об этом беспокоятся лишь 25% и 23% соответственно.
Руководитель молодежного сегмента Swedbank Трийн Ялакас отметила, что беспокойство молодых людей по поводу процентных ставок характерно для всех возрастных групп. «Это особенно заметно в самой молодой возрастной группе, 18-20-летних, среди которых 72% считают высокие процентные ставки самым большим препятствием для получения жилищного кредита», - пояснила она.
«Это вполне объяснимо, поскольку на протяжении большей части их юной жизни базовые ставки были либо близки к нулю, либо отрицательны, и они еще не сталкивались с различными экономическими циклами, которые вызывают эти колебания. То, что процентные ставки повышаются впервые, по понятным причинам пугает, но Euribor продолжает падать, и банки также снизили свои собственные ставки», - добавила Ялакас.
Опрос показал, что с возрастом чувствительность к процентным ставкам несколько снижается, однако доля молодых людей в возрасте 26-30 лет, которых беспокоят процентные ставки, остается высокой - 63 %.
Опрос показывает, что самофинансирование молодых людей играет важную роль при покупке первого жилья. Шестьдесят три процента молодых людей занимаются накоплением необходимой суммы. В то же время только 29% молодых людей предпочитают увеличивать свой вклад за счет инвестирования, а 26% полагаются на финансовую поддержку родителей.
«Накопление вклада за счёт инвестирования более популярно среди двух самых молодых групп клиентов, то есть до 25 лет: 30% молодых людей в обеих возрастных группах используют эту опцию», - отметила Ялакас. «С увеличением возраста доля инвестирования немного снижается - 25% молодых людей в возрасте 26-30 лет инвестируют, в то время как доля более традиционных сбережений увеличивается. Наибольшая доля сбережений приходится на молодых людей в возрасте 21-25 лет: 68% клиентов именно копят на первый взнос», - пояснила она.
Ялакас советует молодым людям, планирующим купить свое первое жилье, начать откладывать деньги как можно раньше и реально оценивать свою ежемесячную платежеспособность.
«Самофинансирование обычно составляет не менее 15% от стоимости недвижимости, а ежемесячные выплаты по кредиту могут отнимать около половины Вашего регулярного дохода», - говорит она. «Определенно полезно воспользоваться кредитным калькулятором и проконсультироваться с кредитным специалистом, который поможет прояснить как возможности, так и риски обращения за кредитом».