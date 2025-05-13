Опрос: молодежь боится высоких ставок, а не суммы кредита

Целых 68% опрошенных молодых людей считают высокие процентные ставки самым большим препятствием для покупки жилья. Однако молодые люди гораздо меньше беспокоятся по поводу платы за услуги и максимальной суммы, которую они могут взять в кредит, об этом беспокоятся лишь 25% и 23% соответственно.

Руководитель молодежного сегмента Swedbank Трийн Ялакас отметила, что беспокойство молодых людей по поводу процентных ставок характерно для всех возрастных групп. «Это особенно заметно в самой молодой возрастной группе, 18-20-летних, среди которых 72% считают высокие процентные ставки самым большим препятствием для получения жилищного кредита», - пояснила она.

«Это вполне объяснимо, поскольку на протяжении большей части их юной жизни базовые ставки были либо близки к нулю, либо отрицательны, и они еще не сталкивались с различными экономическими циклами, которые вызывают эти колебания. То, что процентные ставки повышаются впервые, по понятным причинам пугает, но Euribor продолжает падать, и банки также снизили свои собственные ставки», - добавила Ялакас.

Опрос показал, что с возрастом чувствительность к процентным ставкам несколько снижается, однако доля молодых людей в возрасте 26-30 лет, которых беспокоят процентные ставки, остается высокой - 63 %.