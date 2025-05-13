​​«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась». Что известно о переговорах Украины и России в Турции

В четверг 15 мая в Турции могут состояться прямые переговоры Украины и России - первые с весны 2022 года. Лидер Украины Владимир Зеленский сегодня вновь подтвердил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле и ждет от российского президента согласия на встречу. Пресс-секретарь Кремля раскрыть состав российской делегации на переговорах в Турции отказался, добавив, что это сделает Путин, когда «посчитает это нужным». Американские СМИ сообщают, что в Стамбул «в качестве наблюдателей» могут приехать два спецпосланник Дональда Трампа - Кит Келлог и Стив Уиткофф. Оказаться на переговорах может и сам лидер Белого дома - его решение прилететь в Турцию может зависеть от того, прибудет ли туда Владимир Путин, пишут СМИ со ссылкой на источники. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».