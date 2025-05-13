​​«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась». Что известно о переговорах Украины и России в Турции

В четверг 15 мая в Турции могут состояться прямые переговоры Украины и России - первые с весны 2022 года. Лидер Украины Владимир Зеленский сегодня вновь подтвердил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле и ждет от российского президента согласия на встречу. Пресс-секретарь Кремля раскрыть состав российской делегации на переговорах в Турции отказался, добавив, что это сделает Путин, когда «посчитает это нужным». Американские СМИ сообщают, что в Стамбул «в качестве наблюдателей» могут приехать два спецпосланник Дональда Трампа - Кит Келлог и Стив Уиткофф. Оказаться на переговорах может и сам лидер Белого дома - его решение прилететь в Турцию может зависеть от того, прибудет ли туда Владимир Путин, пишут СМИ со ссылкой на источники. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Во вторник днем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом встретиться 15 мая в Анкаре, где будет ждать российского президента.
«Мы договорились с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, в Анкаре. Она будет в четверг, 15 числа. Мы будем ждать встречи с Путиным. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, то я передал президенту Эрдогану, что мы вместе с ним полетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась», - заявил Зеленский.
Как сказал украинский лидер, результат «номер один» от переговоров - «это безусловное прекращение огня».
Во вторник, 13 мая, в эфире The Breakfast Show советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет готов встречаться только лично с Путиным. На вопрос, возможна ли встреча Зеленского с другими представителями Москвы, например, с помощником российского президента Владимиром Мединским, Подоляк ответил: «Нет, конечно».
«Принять решение о продолжении или приостановке войны может только Путин», - сказал Подоляк. По его мнению, любые встречи в другом формате бессмысленны и приведут только к затягиванию процесса.
Как добавил после глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира.
Владимир Путин заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной в прошедшие выходные, в ночь с 10 на 11 мая. Его обращение последовало сразу после того, как лидеры европейских стран и Владимир Зеленский потребовали от России с 12 мая прекратить огонь на 30 дней, пригрозив в ответ новыми санкциями.
Предложив начать переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, Путин фактически отверг ультиматум европейских лидеров и Украины.
Издание Axios утверждает, что Зеленский собирается приехать в Турцию, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.
На пресс-конференции сегодня Зеленский заявил, что если Путин не приедет на переговоры или не поддержит лично прекращение огня, против России могут быть введены новые санкции: «Нет времени играть в технические игры. Нам нужно быть сильнее, объединяться. И сейчас я вижу единственный вариант - это санкции».
Украинский лидер ожидает принятия нового пакета санкций ЕС. Он также выразил надежду на введение подобных санкций со стороны США.
Россия пока не раскрывает даже участников делегации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не назвал состав делегации, которая поедет от Москвы на переговоры.
«Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», - сказал Песков на брифинге.
Он ограничился заявлением о том, что российская сторона «продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг».
Накануне Песков говорил, что Москва «настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине», а «язык ультиматумов» для России неприемлем. О составе делегации на переговорах в Стамбуле никакой конкретики он не сообщил.
Российский и украинский лидеры встречались лично лишь однажды, в Париже в декабре 2019 года. Их встреча прошла после саммита в «нормандском формате», посвященного войне в Донбассе.
Кто еще приедет в Стамбул
На пресс-конференции сегодня Владимир Зеленский заявил, что вместе с турецким лидером Эрдоганом предложил присоединиться к встрече и президенту США Дональду Трампу. По его словам, это был бы дополнительный стимул для того, чтобы прилетел Путин.
Накануне Трамп и сам заявил, что рассматривает возможность поехать в Стамбул, где ожидаются переговоры России и Украины.
При этом в этот день у него запланированы встречи в рамках турне по Ближнему Востоку. Это первая официальная зарубежная поездка Трампа после его возвращения в Белый дом. В рамках турне он должен посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда. Думаю, это возможно, если я посчитаю, что что-то может произойти», - сказал Трамп перед отъездом в Саудовскую Аравию.
«Не стоит недооценивать четверг в Турции», - добавил он.
После предложения Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил «путь к прекращению огня» в Украине с министрами иностранных дел Украины, Британии, стран ЕС и главой европейской дипломатии Каей Каллас.
Позже источники Reuters сообщили, что в Стамбул направятся два спецпосланника президента Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Кит Келлог.
При этом, по данным агентства, Вашингтон не ожидает объявления о планах Москвы до раннего утра четверга.
Участие Уиткоффа и Келлога подтвердили также источники телеканала CNN. По их данным, они будут присутствовать на переговорах как наблюдатели.
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При этом CNN отмечает, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле по прежнему остается открытым вопросом. В значительной степени оно зависит от того, примет ли участие в переговорах Владимир Путин.
«Сейчас все очень динамично», - заявил журналистам высокопоставленный чиновник, добавив, что «никто толком не знает», что случится на переговорах в четверг.