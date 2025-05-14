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На черном рынке продают эстонские ИД-карты и водительские права. Какого качества и сколько стоит подделка?

Фото статьи
Фото: Sergey Shik / Shutterstock

Сама возможность купить на черном рынке документы - паспорт, водительские права, ИД-карту - секрет Полишинеля. Другое дело, что продавцы нелегального товара на каждом углу не стоят. В силу повышенной секретности этого незаконного бизнеса обмануть клиента очень легко. Мы решили посмотреть, что именно есть в продаже, пообщаться с продавцом и узнать, какими неприятностями грозит человеку приобретение заведомо поддельных документов. 

Провести этот эксперимент мы решили в связи с тем, что в Telegram-каналах стали попадаться публикации людей из третьих стран с вопросом, можно ли обосноваться в ЕС, если купить документ с действительным ВНЖ. Кого-то лишили в ЕС вида на жительство, кто-то просто хочет срочно уехать - причины разные.

Если есть спрос, то есть и предложение. Название чата в Telegram, где можно заказать «любой европейский или американский документ» был найден на одной из специализированных торговых площадок. Они предлагают большое количество документов разных стран, и ИД-карты стран Балтии - не самые популярные. 

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