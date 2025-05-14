На черном рынке продают эстонские ИД-карты и водительские права. Какого качества и сколько стоит подделка?

Провести этот эксперимент мы решили в связи с тем, что в Telegram-каналах стали попадаться публикации людей из третьих стран с вопросом, можно ли обосноваться в ЕС, если купить документ с действительным ВНЖ. Кого-то лишили в ЕС вида на жительство, кто-то просто хочет срочно уехать - причины разные.