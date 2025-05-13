Галерея «Здесь ведутся очень активные боевые действия»: крупные учения закрыли две дороги на несколько дней

Во вторник на крупнейших учениях Сил обороны Siil («Еж») началась активная фаза - рядом с городом Выру для движения закрыли две важные дороги между шоссе Выру-Валга и поселком Сымерпалу, теперь добраться туда можно только через Выру, а большегрузам приходится объезжать город по объездной дороге.
«Сегодня началась активная фаза учений Siil. Она продлится до 16 мая - в этом районе ведутся очень активные боевые действия, - рассказала офицер гражданско-военного взаимодействия Генштаба Сил обороны, младший лейтенант Мария Рейнстейн. - Мы перекрыли эти дороги, чтобы обеспечить безопасность участников учений и местных жителей».