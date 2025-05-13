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Бюро канцлера права: PPA должен прекратить использование системы распознавания номерных знаков

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

По данным бюро канцлера права, у Департамента полиции и погранохраны (PPA) нет правовых оснований для использования системы автоматического распознавания номерных знаков, и пока Рийгикогу не предусмотрел это в законе, эту систему использовать нельзя, пишет ERR.

Во вторник, 13 мая, конституционная и правовая комиссии Рийгикогу провели совместное заседание для анализа правового регулирования использования РРА камер распознавания номерных знаков.

Приглашенная на заседание заведующая отделом охраны правопорядка бюро канцлера права Марью Агармаа заявила, что, по мнению бюро, использование камер распознавания номерных знаков не является законным.

«Фиксация номеров всех автомобилей камерами распознавания номеров, несомненно, является сбором персональных данных. Они идентифицируют человека, который пользуется автомобилем. И решение о разрешении сбора таких данных должен обязательно принимать Рийгикогу», - сказала Агармаа.

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