Вт, 13.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Почти 700 пострадавших: причину загрязнения воды до сих пор не удалось установить

Работы у детского сада в Сойнасте.
Работы у детского сада в Сойнасте. Фото: Kristjan Teedema

В последние недели сотни жителей населенных пунктов Юленурме, Тырванди и Сойнасте под Тарту страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом различной степени тяжести. Причина, похоже, кроется в загрязненной воде из-под крана. Долгое время специалистам не удавалось установить источник проблемы, но в начале этой недели появилась надежда найти причину. Однако во вторник раскопки результатов не дали.

Руководитель компании Tartu Veevärk Тоомас Капп сообщил, что рядом с детским садом в Сойнасте они обнаружили подозрительную трубу и утром во вторник начали ее вскрытие. Проще говоря, похоже, что в трубе образовалась пробка, потому что давление воды там подозрительно низкое.

Специалист Tartu Veevärk Андрес Мяги, следивший за раскопками утром, объяснил, что по подозреваемой трубе вода движется только в одном направлении и поступает на краны детского сада.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх