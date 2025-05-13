Почти 700 пострадавших: причину загрязнения воды до сих пор не удалось установить

В последние недели сотни жителей населенных пунктов Юленурме, Тырванди и Сойнасте под Тарту страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом различной степени тяжести. Причина, похоже, кроется в загрязненной воде из-под крана. Долгое время специалистам не удавалось установить источник проблемы, но в начале этой недели появилась надежда найти причину. Однако во вторник раскопки результатов не дали.