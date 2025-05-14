Почему у граждан Украины, России и Беларуси все чаще возникают проблемы с продлением видов на жительство? Как получить ВНЖ взамен временной защиты? Лишают ли видов на жительство из-за частых поездок в РФ?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире глава отдела миграции и погранохраны Министерства внутренних дел Янек Мяги.
Выдержки из беседы:
– Много ли обладателей временной защиты хотят получить постоянный ВНЖ в Эстонии?
– До сих пор этой возможности у них не было, поскольку приходилось ждать решения Евросоюза. Временная защита предоставляется на основе законов ЕС, она автоматически обеспечена всем беженцам. При продлении Евросоюзом этого статуса, решение распространяется на каждого его обладателя.
Разумеется, это неудобно ни для самого человека, ни для полиции. Карточку временной защиты приходится менять каждый год. Без нее в Эстонии никак. Таким образом, на данный момент неизвестно, сколько человек хотят продлить статус или поменять его, чтобы остаться жить в Эстонии.
На минувшей неделе полиция сообщила в Facebook, что при наличии желания и возможности беженцы могут ходатайствовать вместо продления временной защиты о ВНЖ в Эстонии.
– То есть, такая возможность теперь официально открылась?
– Возможность была и раньше, но для этого необходимо соответствовать ряду условий. Самое удобное для украинцев – ходатайствовать о ВНЖ для постоянного поселения в Эстонии. Необходимо как минимум три года прожить в Эстонии и иметь легальный доход. В этом случае можно подавать на пятилетний ВНЖ.
– Никаких других требований, в том числе по языку, предъявляться не будет?
– Пока никаких других требований. Однако недавно изменили закон, и с января 2026 года, если человек будет ходатайствовать о ВНЖ для переселения в Эстонию, ему уже нужно будет сдать эстонский язык на уровень А2.
Разумеется, можно также ходатайствовать о ВНЖ по работе и учебе. Если кто-то имеет бизнес в Эстонии, то можно подавать документы на ВНЖ по бизнесу.
Что касается статуса временной защиты, то Еврокомиссия сделала предложение продлить его до марта 2027 года. Будет ли такое решение принято, мы пока не знаем. Думаю, что летом узнаем.
На данный момент в Эстонии выдано 34 000 карточек временной защиты в ЕС. Плюс к этому около 8 000 украинцев имеют международную защиту в Эстонии. Это немного другое, статусы выдаются на разных основаниях.
Проживавшие до 22 февраля 2022 года в Украине и затем покинувшие ее жители автоматически получили европейскую защиту. Те украинцы, которые на тот момент проживали вне Украины и не могут сейчас вернуться обратно, получили не европейскую, а международную защиту в Эстонии.
– Как часто украинские беженцы ранее уже предпринимали попытки обменять свои статусы временной защиты на ВНЖ в Эстонии? Много ли было отказов?
– Да, отказы бывают. Связаны они в основном не с продлением и заменой международной защиты в Эстонии, а с продлением ВНЖ для тех украинцев, которые уже ранее проживали здесь с видом на жительство.
В большинстве случаев отказывают тем, кто ранее имел ВНЖ по работе, но больше не работает в Эстонии. Когда у человека заканчивается рабочий контракт, то исчезают основания для получения нового ВНЖ. То же самое происходит, когда полиция выясняет, что на самом деле этот человек живет и работает в Финляндии или в Латвии, а не в Эстонии.
Что касается признания человека угрозой безопасности, то это максимум 10 случаев за минувшие три года.
– Граждане Украины, РФ и Беларуси сетуют, что Эстония все чаще затягивает с решениями о продлении ВНЖ и выдает отказы. Чем объясняется увеличение сроков до полугода и ужесточение проверок?
– Соглашусь, что сроки рассмотрения документов – очень долгие. Это берет много времени. Проблемы начинаются с того, что при продлении ВНЖ предоставляются не все документы, которые необходимы в данном случае. Полиция запрашивает их дополнительно.
Разумеется, свое влияние оказывает и война. Полиция запрашивает в этой связи больше документов и тщательнее проверяют соблюдение условий для продления ВНЖ.
И еще одна причина задержек связана тем, что на данный момент в Эстонии проживает очень много украинцев, и сотрудники полиции просто не успевают работать со всеми группами населения.
– Есть ли у вас статистика по продлению видов на жительство для граждан третьих стран?
– Разумеется. Если мы возьмем статистику продления ВНЖ для граждан России, то до войны в Украине отказы составляли 3%, в 2023 году их количество увеличилось до 6%, а в прошлом году достигло уже 10%. Таким образом, после начала войны количество отказов в продлении ВНЖ гражданам РФ увеличилось в три раза.
Если говорить о причинах непродления ВНЖ, то самая главная заключается в том, что 60% всех ВНЖ, о продлении которых ходатайствуют люди, было получено по супругу. На момент продления документов выясняется, что брак распался или был фиктивным. Если супруги официально развелись, право на получение нового ВНЖ исчезает.
И вторая большая группа отказов, в том числе украинцам, связана с тем, что ходатайствующие о ВНЖ на самом деле не живут в Эстонии. Чаще всего они живут и работают либо в Финляндии, либо в России. И им просто удобно иметь вид на жительство Эстонии, чтобы по нему пересекать границу.
– Как часто к украинским, российским и белорусским специалистам предъявляется требование о военном билете?
– Это новое требование, введенное после начала войны. В законе сказано, Департамент полиции и погранохраны может затребовать любые дополнительные документы, необходимые для прояснения тех или иных обстоятельств.
Конкретной формулировки про военный билет в законе нет, но мы сделаем предложение внести ее туда. Обращаю внимание на то, что отсутствие военного билета не может быть единственным основанием для отказа в виде на жительство.
У нас было несколько случаев, когда человек утверждал, что ему опасно ездить в Россию, поэтому невозможно получить удостоверение из военкомата. При этом по паспорту было видно, что заявитель каждый месяц или неделю посещал РФ. В таких случаях полиция вправе отказать в ВНЖ.
– Могут ли в целом частые поездки в Россию стать основанием для аннулирования вида на жительство?
– Вопрос о лишении ВНЖ может встать в отношении тех украинцев, которые получили международную защиту в Эстонии и России. Если человек, который убежал из России в Эстонию, чтобы не подвергаться там опасности или дискриминации, продолжает каждую неделю или месяц ездить в Россию, то это может стать основанием для непродления ВНЖ.
Если же говорить об обычных гражданах РФ из Эстонии, то их поездки в Россию не могут быть основанием для непродления вида на жительство.
В Эстонии пока не было никаких дискуссий о том, чтобы начать лишать ВНЖ из-за частых поездок в Россию.
Как известно, МИД рекомендует избегать поездок в Россию, потому что никогда не знаешь, сможешь ли вернуться обратно. Однако вопрос лишения ВНЖ из-за частых поездок в Россию не поднимался ни на уровне МВД, ни на уровне МИДа, ни на уровне правительства.
– Много ли обращений в суд связано с непродлением ВНЖ?
– Судебных случаев, так же как и отказов в продлении ВНЖ, после начала войны стало больше. Если до войны регистрировалось примерно 20 судебных случаев за год, то в минувшем году их уже было 56.
И это нормальная практика, если человек, которому отказали в продлении ВНЖ, обращается в суд. Такое право есть у всех. Суд принимает окончательное решение, продлевать ВНЖ или нет.
– В начале года вы утверждали, что оформлять ВНЖ станет проще и быстрее. Однако на поверку выяснилось, что процедура усложнилась и удлинилась. Чем объяснить такую несостыковку?
– Имелось в виду, что новые платформы и IT-системы упростят процесс общения человека с государством в ходе продления или оформления нового ВНЖ. Однако данные работы до сих пор не завершены, они очень масштабные и требуют много ресурсов. Первый вариант озвученного проекта будет запущен в январе 2026 года. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы технически всё удалось воплотить.
– Это означает, что как минимум до конца года населению придется считаться с задержками при рассмотрении ходатайств о ВНЖ?
– До конца года все сохранится, как есть. Многое будет также зависеть от ситуации с украинскими беженцами, количества иностранных работников. Если кейсы с продлением ВНЖ станут проще, то, конечно, мы будем рассматривать их быстрее. Правительство также поставило целью упростить и ускорить процессы, связанные с миграционными вопросами.
– Что касается очередей на границе, то в апреле на короткий промежуток времени удвоили количество сотрудников и очереди сразу исчезли. Как ситуация будет развиваться дальше? Больше работников – меньше очередей?
– Конечно, чем больше работников на границе, тем меньше очередей. Однако есть и другая сторона вопроса. Если по всем странам разлетится информация о том, что через Эстонию можно быстрее пересечь границу, то желающих станет еще больше, и очереди опять увеличатся.
Что мы видим сегодня? После закрытия финско-российской границы, 20% всех проходящих через эстонскую границу – это граждане Финляндии. Они все переместились сюда.
После закрытия авиасообщения с Россией единственная возможность попасть туда из той же Германии, если люди не хотят лететь через Турцию, – это через границу Эстонии или Латвии. Так что заинтересованных в пересечении эстонско-российской границы стало очень много. Могу предсказать, что этим летом очереди станут еще длиннее.
– Длиннее, чем сейчас?
– Длиннее, чем сейчас или в минувшем году. Таможенная проверка занимает очень много времени. Особенно в тех случаях, когда обнаруживается санкционный товар. Уходит несколько часов, чтобы оформить процедуру и выписать человеку штраф. Соответственно, чем больше людей будет путешествовать, тем больше будет обнаруживаться подобных случаев.
– Если 20% пересекающих границу – это граждане Финляндии, то сколько граждан других стран проходит через нее?
– Примерно 50% – иностранные туристы, и половина – это наши жители.
Подробнее в повторе!
- Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить постоянный ВНЖ в Эстонии?
- Как получить ВНЖ взамен временной защиты?
- Легко ли выполнить предъявляемые требования?
- Чем объясняется частое затягивание решений?
- Почему специалистам из Украины, РФ и Беларуси отказывают?
- Лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ становится нормой?
- Изменится ли ситуация с очередями на границе?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja