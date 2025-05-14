Разумеется, можно также ходатайствовать о ВНЖ по работе и учебе. Если кто-то имеет бизнес в Эстонии, то можно подавать документы на ВНЖ по бизнесу.

Что касается статуса временной защиты, то Еврокомиссия сделала предложение продлить его до марта 2027 года. Будет ли такое решение принято, мы пока не знаем. Думаю, что летом узнаем.

На данный момент в Эстонии выдано 34 000 карточек временной защиты в ЕС. Плюс к этому около 8 000 украинцев имеют международную защиту в Эстонии. Это немного другое, статусы выдаются на разных основаниях.

Проживавшие до 22 февраля 2022 года в Украине и затем покинувшие ее жители автоматически получили европейскую защиту. Те украинцы, которые на тот момент проживали вне Украины и не могут сейчас вернуться обратно, получили не европейскую, а международную защиту в Эстонии.

– Как часто украинские беженцы ранее уже предпринимали попытки обменять свои статусы временной защиты на ВНЖ в Эстонии? Много ли было отказов?

– Да, отказы бывают. Связаны они в основном не с продлением и заменой международной защиты в Эстонии, а с продлением ВНЖ для тех украинцев, которые уже ранее проживали здесь с видом на жительство.