Студия Postimees: задержки и отказ в продлении ВНЖ – норма? Отвечает представить МВД Янек Мяги

Почему у граждан Украины, России и Беларуси все чаще возникают проблемы с продлением видов на жительство? Как получить ВНЖ взамен временной защиты? Лишают ли видов на жительство из-за частых поездок в РФ?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава отдела погранохраны и миграционной политики МВД Янек Мяги. Следите за беседой в 13:00!
- Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить постоянный ВНЖ в Эстонии?
- Как получить ВНЖ взамен временной защиты?
- Легко ли выполнить предъявляемые требования?
- Чем объясняется частое затягивание решений?
- Почему специалистам из Украины, РФ и Беларуси отказывают?
- Лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ становится нормой?
- Изменится ли ситуация с очередями на границе?