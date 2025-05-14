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Студия Postimees: задержки и отказ в продлении ВНЖ – норма? Отвечает представить МВД Янек Мяги

Почему у граждан Украины, России и Беларуси все чаще возникают проблемы с продлением видов на жительство? Как получить ВНЖ взамен временной защиты? Лишают ли видов на жительство из-за частых поездок в РФ?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава отдела погранохраны и миграционной политики МВД Янек Мяги. Следите за беседой в 13:00!

  • Много ли граждан Украины, имеющих временную защиту, желают получить постоянный ВНЖ в Эстонии?
  • Как получить ВНЖ взамен временной защиты?
  • Легко ли выполнить предъявляемые требования?
  • Чем объясняется частое затягивание решений?
  • Почему специалистам из Украины, РФ и Беларуси отказывают?
  • Лишение ВНЖ из-за частых поездок в РФ становится нормой?
  • Изменится ли ситуация с очередями на границе?
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