Галерея В Таллинне тысячи велосипедистов приняли участие в ночном велозаезде

В прошлом году маршрут начинался на площади Вабадузе: участники проехали 20 километров по городским улицам и сделали круг по беговой дорожке ипподрома. На этот раз участники объехали озеро Юлемисте. В числе других в 27-километровом заезде приняли участие мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), вице-мэры Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) и Маргот Роозе («Ээсти 200»), советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс (Социал-демократическая партия) и старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур («Ээсти 200»).