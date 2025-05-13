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Галерея В Таллинне тысячи велосипедистов приняли участие в ночном велозаезде

Сегодня вечером в парке Уус-Веэренни в Таллинне собрались многочисленные любители велосипедного спорта, чтобы дать старт ежегодному коллективному заезду Tour d’Öö.

В прошлом году маршрут начинался на площади Вабадузе: участники проехали 20 километров по городским улицам и сделали круг по беговой дорожке ипподрома. На этот раз участники объехали озеро Юлемисте. В числе других в 27-километровом заезде приняли участие мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), вице-мэры Мадле Липпус (Социал-демократическая партия) и Маргот Роозе («Ээсти 200»), советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс (Социал-демократическая партия) и старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур («Ээсти 200»).

На этот раз финишировали на стадионе «Калев», где состоялась коллективная фотосессия.

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