«Да ты не поступишь, там же все на эстонском!»: история успеха топ-чиновника и уроженца Нарвы Ивана Сергеева

Сейчас ситуация кардинально другая. Пару месяцев назад я присутствовал на обсуждении специальной государственной планировки, в рамках которой рассматривается возможность строительства новой линии электроснабжения между Эстонией и Латвией через Сааремаа.

Там были сотни человек - народ понял: линия электропередач - это важный объект, он будет проходить где-то рядом с ними, это их касается и им это интересно, у них есть вопросы. Будут ли ограничены, например, права пользования недвижимостью, есть ли какой-то вред для здоровья, и так далее.

Так что время идет, меняются люди и мир вокруг нас, а потому и юридическую составляющую тоже надо менять.

С другой стороны, у нас есть и совершенно конкретные проблемы. Есть разные типы планировок - общая планировка, детальная планировка, и так далее. Все они должны работать, как слаженная единая система.

Например, на детальные планировки сейчас уходит от полугода до 17 лет, и это слишком большой разброс. Многие предприниматели жалуются на непредсказуемость делопроизводства, и это, в свою очередь, отбивает у них желание инвестировать.

О терминах

Детальная планировка составляется для конкретной территории на предваряющей строительство стадии.

Цель детальной планировки - решение связанных с использованием пространственной среды вопросов. Планировка составляется на часть территории города или уезда и является основанием планируемой на ближайшие годы строительной деятельности. О начатой детальной планировке сообщается через местные средства массовой информации.

Общая планировка составляется на территорию волости или города. Главная цель общей планировки - разработка основных направлений и принципов долговременного, сбалансированного и сберегающего развития планируемой территории и сопутствующих этому использование природных ресурсов. Общая планировка является основой для составления детальных планировок для территорий и участков, где это необходимо в соответствии с Законом о планировании. Полное и конкретное определение задач, требований и процедур общей планировки дано в Законе о планировании.

Источник: Закон о планировании.