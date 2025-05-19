«Да ты не поступишь, там же все на эстонском!»: история успеха топ-чиновника и уроженца Нарвы Ивана Сергеева

О том, что конкурс в Министерстве экономики на должность вице-канцлера по планированию выиграл архитектор Иван Сергеев, в редакции узнали в декабре прошлого года. В конкурсе участвовало 17 человек, до финала дошли трое. Победил он.
Перед интервью Иван Сергеев ведет меня на одиннадцатый этаж - застекленную галерею между двумя башнями Суперминистерства. На двери не лишенная юмора надпись: «Вид на Большую Америку».
Имеется в виду, конечно, улица Суур-Амеэрика, но на сегодняшний день название приобрело другой смысл: рядом скоро вырастет здание посольства США. Смотрим в сторону Тоомпеа.
«Хорошая перспектива!» - не могу удержаться от намека. Иван отшучивается. Похоже, этот излучающий позитивное отношение к жизни человек, который выглядит моложе своих 38 лет, приступив к серьезной работе на высоком посту, в облаках не витает.
Нарвский парень, решивший после окончания нарвской Пяхклимяэской гимназии подать документы не куда-нибудь, а в Эстонскую художественную академию, услышал: «Да ты не поступишь, там же все на эстонском!»
«Пожалуй, это был единственный в моей жизни намек на то, что русскоязычному в Эстонии трудно. Мне на любой работе всегда все были рады!» - улыбается Сергеев. Поступил. Стал архитектором. Работал в США и Нидерландах. Был главным архитектором родной Нарвы, душой фестиваля Station Narva, после которого понял, что изменить город можно ничего не строя.
«Я собираюсь предложить изменения в Закон о планировании, которые изменили бы систему планирования в лучшую сторону, чтобы не возникало серых зон, где от кого-то что-то требуют на основании неизвестно чего»
Вице-канцлер Министерства экономики Иван Сергеев.
Сочетание доброжелательности и упорства, постоянное желание учиться и совершенствовать свои профессиональные качества, умение при всей кажущейся мягкости настоять на своем - это не фрагмент из резюме Ивана Сергеева, это результат наблюдений за ним во время нашего полуторачасового интервью.
По его словам, русскоязычному человеку, чтобы занять в Эстонии высокий пост в публичном секторе, нужно совсем немногое: очень хороший эстонский язык, приверженность ценностям Эстонского государства и профессионализм на уровне экспертности.
Добавлю от себя: а еще играть на гитаре, свободно говорить на трех языках, прыгать с парашютом, получать второе высшее образование - на сей раз в Стокгольмской экономической школе и уметь убедить в своей правоте даже приставучую журналистку, которая задает и задает свои вопросы об одном и том же.
- Поздравляю вас с победой в конкурсе и с новой должностью!
- Спасибо! Технически я теперь являюсь членом руководства Министерства экономики, так что должность вице-канцлера - это серьезная ответственность.
- В чем заключается ваша работа?
- Я занимаюсь формированием политики планирования: куда, в какую сторону движется Закон о планировании, что он регулирует, на что мы обращаем внимание, какие у нас к нему требования. Это все происходит здесь, на уровне министерства. И затем воплощается в жизнь.
Закон о планировании в его нынешней форме был принят в 2015 году. С того времени многое изменилось.
- Приведите, пожалуйста, пример.
- Например, в 2016 году, когда я начинал работу в Нарве в качестве главного архитектора, надо было постоянно чуть ли не силой затаскивать людей на обсуждения планировок. Я помню, вроде как везде информацию дашь, а на собрании все равно три человека. Думаешь, что ж такое, неужели никому не интересно, что происходит с городским пространством? И в тот момент действительно, может быть, народ не совсем понимал, как это их касается.
Сейчас ситуация кардинально другая. Пару месяцев назад я присутствовал на обсуждении специальной государственной планировки, в рамках которой рассматривается возможность строительства новой линии электроснабжения между Эстонией и Латвией через Сааремаа.
Там были сотни человек - народ понял: линия электропередач - это важный объект, он будет проходить где-то рядом с ними, это их касается и им это интересно, у них есть вопросы. Будут ли ограничены, например, права пользования недвижимостью, есть ли какой-то вред для здоровья, и так далее.
Так что время идет, меняются люди и мир вокруг нас, а потому и юридическую составляющую тоже надо менять.
С другой стороны, у нас есть и совершенно конкретные проблемы. Есть разные типы планировок - общая планировка, детальная планировка, и так далее. Все они должны работать, как слаженная единая система.
Например, на детальные планировки сейчас уходит от полугода до 17 лет, и это слишком большой разброс. Многие предприниматели жалуются на непредсказуемость делопроизводства, и это, в свою очередь, отбивает у них желание инвестировать.
О терминах
Детальная планировка составляется для конкретной территории на предваряющей строительство стадии.
Цель детальной планировки - решение связанных с использованием пространственной среды вопросов. Планировка составляется на часть территории города или уезда и является основанием планируемой на ближайшие годы строительной деятельности. О начатой детальной планировке сообщается через местные средства массовой информации.
Общая планировка составляется на территорию волости или города. Главная цель общей планировки - разработка основных направлений и принципов долговременного, сбалансированного и сберегающего развития планируемой территории и сопутствующих этому использование природных ресурсов. Общая планировка является основой для составления детальных планировок для территорий и участков, где это необходимо в соответствии с Законом о планировании. Полное и конкретное определение задач, требований и процедур общей планировки дано в Законе о планировании.
Источник: Закон о планировании.
- Об этом на примере Таллинна очень хорошо известно.
- Интересно, что статистика нам показывает, что 80 процентов, то есть четыре из пяти планировок устанавливаются в течение двух - двух с половиной лет. Это не такие баснословно огромные цифры. Остальные же 20 процентов планировок действительно портят всем настроение, потому что они на рассмотрении по пять - десять - 15 лет, и это действительно ненормально.
Почему это так, в чем проблема? Все это надо продумать, и потом поменять закон, на основании которого эта система сейчас работает, чтобы она была более слаженной, чтобы все необходимые мероприятия проходили быстрее, но в то же самое время не нарушался бы принцип демократического обсуждения.
- Вы сможете в случае необходимости выступить против какой-то планировки?
- Да, могу, но это скорее функция городского архитектора или, в особенно сложных случаях, нового государственного архитектора. Потому что они занимаются частными случаями. Я могу, конечно, выразить свое мнение - у меня образование архитектурное, лицензия архитектора есть, в профессии я не первый год, но это - не моя работа. Моя работа - оценивать и формировать систему планирования в целом.
- Кстати, только что назначенный государственный архитектор Тынис Арьюс, который будет заниматься архитектурой в масштабах страны, сказал, что будет работать с вами вместе рука об руку. Вы уже начали?
- Девятого июня начнем.
- Да? Тогда мы рановато встретились? Надо было еще на месяц отложить, да? (Общий смех). Значит, прийти на встречу представителей столичной мэрии с жителями улицы Пухангу и сказать, что трамвайную линию нужно прокладывать не там, вы не можете?
- Нет. Я могу как частное лицо выразить свое мнение по тому или другому объекту, но это - не моя работа.
- Я умею читать детальные планировки. Я много лет пишу о недвижимости. И вот завтра я пойду смотреть, что делается в квартале Лютера, который опять перекупили и, видимо, скоро начнут строительство. Но увидеть это системно, как вы, у меня не получается.
- Постараюсь объяснить на примере квартала Лютера. Что детальные планировки дают для развития этого квартала? А нужна ли детальная планировка в данном случае вообще? Или, может быть, логичнее решать аналогичные случаи, например, через общую планировку, используя потом механизм условий на проектирование?
- Я себе представляю границы квартала, я знаю, что меняться они не будут, надо только решить, чем его наполнять. (Иван одобрительно кивает) То есть, детальная планировка, которая разрешит нам строительство пяти десятиэтажных и одного двадцатиэтажного здания, нам тут не нужна, и мы можем построить там столько небоскребов, сколько хотим?
- Хороший пример. Моя работа как раз заключается в том, чтобы выстроить эту систему таким образом, чтобы не было «шанхая», или, скажем, «дикого запада», когда все строят, что хотят и где угодно, ни с кем не согласовывая.
Я собираюсь предложить изменения в Закон о планировании, которые, в свою очередь, изменили бы систему планирования в лучшую сторону, чтобы вещи двигались быстрее, чтобы все, кто должен быть приобщен к планировкам, был бы приобщен к ним, чтобы не возникало каких-то, скажем, серых зон, где от кого-то что-то требуют на основании неизвестно чего.
- Давно пора!
- (Улыбается) Я стараюсь. Естественно, в результате решает Рийгикогу, потому что законы принимает парламент. Но продумывать заранее и предлагать парламенту решения - это и есть работа министерства. А сфера планирования - это моя сфера.
Приведу еще один конкретный пример. Допустим, я - предприниматель, и хочу расширить свой небольшой заводик под Тойла. Увеличить его хочу в два раза. Иду в местное самоуправление и говорю: дайте мне, пожалуйста, разрешение. А мне отвечают: коли в два раза увеличиваешь, значит, тебе надо создать детальную планировку.
Детальная планировка подразумевает, что ты подаешь нам заявление, мы начинаем это дело рассматривать, потом составляем общее видение твоей территории, куда, в какую сторону именно ты расширяешь, какая будет высота, где дороги проходят. Потом мы это согласуем с разными инстанциями, потом выставим на публичное обсуждение. Публичное обсуждение займет около месяца и только после этого мы скажем, сможешь ты расширяться или нет. И вся эта штука займет у тебя года полтора.
- Обычный процесс…
- Так вот, моя работа заключается в том, чтобы понять, действительно ли в этом случае нужна детальная планировка или можно подать заявление об условиях проектирования и за полтора месяца все сделать.
- Хорошо, но откуда собственник завода узнает, что так можно?
- А пока так и нельзя! А когда будет можно, нашей задачей станет, чтобы предприниматели по всей стране смогли решать аналогичные ситуации таким же образом. Чтобы изменилась общая система подхода. Нужно докопаться до того, логично это или нет, не связаны ли с этим нежелательные побочные эффекты и как сделать так, чтобы самоуправления могли ввести это в свою практику.
А теперь расширьте это на жилые здания, на детские сады, на общую планировку города.
Блиц о личном
- Сколько вам лет?
- 38.
- Семейное положение?
- Есть спутница жизни, детей нет.
- А есть ли хобби?
- Нравится читать, нравится учиться. Кроме Художественной академии учился в Тартуском университете, в прошлом году поступил в Стокгольмскую школу экономики.
Стал слушать подкасты, пристрастился к английскому журналу The Economist.
- Любите острые ощущения?
- У меня сидячая работа, надо раз в год устраивать встряску. Несколько лет назад прыгнул с парашютом. Участвовал в «Забеге героев».
- Какими языками владеете?
- Русским, эстонским и английским владею одинаково, на элементарном уровне немецкий. В Академии изучал латынь, поэтому узнаю корни европейских слов, но по-итальянски, к сожалению, не говорю.
- Не прошло и часа, как все стало понятно. (Общий смех) Сколько человек в вашем подчинении?
- В отделе, который занимается и политикой планирования, и государственными планировками, 16 человек. В Эстонии очень эффективный госаппарат. На моей прежней работе я занимался проблемами энергоэффективности зданий. Иногда приходилось ездить в командировки. Тогда часто шутили: в европейских странах этой темой занимаются целые департаменты - а у нас один Ваня Сергеев! (Смеется)
Иван Сергеев
- Детство прошло в Нарве.
- Окончил нарвскую Пяхклимяэскую гимназию.
- Учился на отделении архитектуры в Эстонской художественной академии.
- Защитил диплом магистра архитектуры в Политехническом Институте Вирджинии, США.
- Учился в Тартуском университете. Сейчас получает второе высшее образование в Стокгольмской школе экономики.
- Работал в архитектурном бюро Office for Metropolitan Architecture (OMA*AMO) в Нью-Йорке (США), в архитектурных бюро Нидерландов и Эстонии.
- С 2016 по 2020 годы работал главным архитектором города Нарвы.
- Около года служил в Министерстве экономики и коммуникаций советником по устойчивому развитию в сфере строительства.
- С 2020 до 2024 координировал процесс справедливого перехода региона Ида-Вирумаа в Министерстве финансов Эстонии.
- В январе 2025 года вернулся в Минэкономики, выиграв конкурс и став вице-канцлером по планированию.