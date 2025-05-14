ISU допустил российских фигуристов к соревнованиям – одна из эстонских фигуристок может остаться без путевки на Олимпиаду

Решение принял исполнительный комитет ISU. Из российских одиночниц требованиям соответствуют Аделия Петросян и Алина Горбачева, а среди мужчин – Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

Важнее всего для Эстонии часть, касающаяся одиночного женского катания. В середине сентября в Пекине пройдет последний квалификационный турнир к зимней Олимпиаде в Милане-Кортине, где благодаря восьмому месту Нины Петрыккиной на чемпионате мира сможет выступить еще одна эстонская фигуристка. Ожидается, что это будет Эва-Лотта Кийбус, Натали Лангербаур или Кристина Лисовская.

Теперь ясно, что одной из конкуренток эстонских фигуристок станет и представительница России. ISU разрешил участвовать в Пекине одной российской спортсменке. Вторая, получившая допуск, останется в запасе, а кто именно поедет на турнир, решит Федерация фигурного катания России. Отбор на Олимпиаду получат пять лучших участниц пекинских соревнований. 24 фигуристки уже определились по итогам нынешнего чемпионата мира.

Петросян, которой в июне исполнится 18 лет, сейчас является безусловным лидером российской сборной. На чемпионате России в декабре она набрала впечатляющие 262,92 балла.

В мужском одиночном катании Михаил Селевко завоевал для Эстонии одну олимпийскую путевку, но шанс получить вторую отсутствует, поэтому пекинский турнир на наших мужчин не влияет. Тем не менее, у братьев Александра и Михаила Селевко, а также у Арлета Леванди в следующем сезоне появится двое новых конкурентов.

Ни одной российской пары в танцах на льду или парном катании к соревнованиям не допустили. Кроме того, подчеркнуто, что выполнение условий нейтрального статуса будет постоянно контролироваться, поэтому списки спортсменов могут измениться.