Власти Газы сообщили о десятках жертв удара по больнице. Израиль заявил, что нанес удар по ХАМАС

По данным местных источников, израильская авиация сбросила шесть бомб на больницу в Газе, поразив внутренний двор и прилегающую территорию.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла точный удар по «командному центру террористов ХАМАС», который, по их словам, находился под больницей.

Среди пострадавших в результате авиаудара оказался внештатный журналист, сотрудничавший с Би-би-си. Ему оказали помощь, сейчас он находится в стабильном состоянии.

По словам очевидцев, израильские беспилотники осуществляли осаду здания, не давая спасателям добраться до места происшествия. Сообщается, что один из дронов ранил двух спасателей, когда они пытались приблизиться к месту.

Пластический хирург Том Потокар, работающий в благотворительной организации Ideals International, находился в больнице, когда произошел удар. В интервью программе Би-би-си Newshour он рассказал о «шести мощных взрывах, которые прогремели один за другим» и обрушились на больницу «безо всякого предупреждения». «Была полная паника», - сказал он.

По данным медиков и очевидцев, ранее во вторник отделение неотложной помощи больницы «Насер» в Газе подверглось еще одному удару. По их словам, среди двух погибших был известный палестинский фотожурналист Хассан Аслих, проходивший лечение от травм, полученных в результате другого израильского удара. Израильские военные ранее обвиняли его в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В результате удара в апреле погиб коллега Аслиха Хельми аль-Факави, также были ранены несколько других журналистов.

В совместном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности «Шин-Бет» говорится, что ХАМАС продолжает использовать больницы в секторе Газа. Эти обвинения группировка отвергает.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара был высокопоставленный деятель ХАМАС Мохаммед Синвар — младший брат бывшего лидера группировки в Газе Яхьи Синвара. Предполагается, что Мохаммед Синвар принял командование военным крылом группировки после гибели Мохаммеда Дейфа, который был убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа 13 июля прошлого года.