Стамбул 2.0, блокада польских фермеров, обмен любезностями с Орбаном. Обзор событий в Украине

Если кто-то ожидал, что заявленное Путиным перед 9 мая прекращение огня продолжится вплоть до самой украино-российской встречи в Стамбуле 15 мая, то он ошибался. Да, встреча была анонсирована в ночь с 10 на 11 мая. Но уже вечером во вторник, 13 мая, россияне обстреляли баллистическими ракетами Одессу.

Одесса. Фото: IGOR TKACHENKO

Почти одновременно с этим была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины, так как взлетел носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» - истребитель-бомбардировщик Миг-31К. Эта ракета долетает до Украины буквально за несколько минут, так что тревогу объявляют одновременно со взлетом ее носителя - благодаря чему появляется лишних 10-15 минут, чтобы спуститься в укрытия. В тот же вечер несколько волн дальнобойных беспилотников российская армия запустила сразу с нескольких площадок, чтобы совершить налет на украинские города. На тот момент, когда писались эти строки, беспилотники уже кружили над Киевской областью, но до Киева еще не долетели.

В качестве непременного условия для успеха переговоров Киев называет хотя бы тридцатидневное прекращение огня. Москва уклоняется от таких обещаний, так как там считают продолжение налетов и наземные атаки годным средством для влияния на ход переговоров. Партнеры Украины поддерживают ее в призывах к приостановке боевых действий, но, увы, призывами их активность в этом направлении и ограничивается.