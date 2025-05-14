Стамбул 2.0, блокада польских фермеров, обмен любезностями с Орбаном. Обзор событий в Украине

Зеленский принял вызов и отправился в Турцию. Лидеры Британии, Германии, Франции и Польши приезжали поддержать украинского коллегу. ЕС все активнее финансирует украинскую оборону. Президентские выборы в Польше возобновили блокаду украинской границы. Украинская служба безопасности вскрыла венгерскую агентуру в Закарпатье, Будапешт ответил взаимностью.
Если кто-то ожидал, что заявленное Путиным перед 9 мая прекращение огня продолжится вплоть до самой украино-российской встречи в Стамбуле 15 мая, то он ошибался. Да, встреча была анонсирована в ночь с 10 на 11 мая. Но уже вечером во вторник, 13 мая, россияне обстреляли баллистическими ракетами Одессу.
Почти одновременно с этим была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины, так как взлетел носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» - истребитель-бомбардировщик Миг-31К. Эта ракета долетает до Украины буквально за несколько минут, так что тревогу объявляют одновременно со взлетом ее носителя - благодаря чему появляется лишних 10-15 минут, чтобы спуститься в укрытия. В тот же вечер несколько волн дальнобойных беспилотников российская армия запустила сразу с нескольких площадок, чтобы совершить налет на украинские города. На тот момент, когда писались эти строки, беспилотники уже кружили над Киевской областью, но до Киева еще не долетели.
В качестве непременного условия для успеха переговоров Киев называет хотя бы тридцатидневное прекращение огня. Москва уклоняется от таких обещаний, так как там считают продолжение налетов и наземные атаки годным средством для влияния на ход переговоров. Партнеры Украины поддерживают ее в призывах к приостановке боевых действий, но, увы, призывами их активность в этом направлении и ограничивается.
Как обычно в таких случаях, в соцсетях шутили, что вот таким образом идет тщательная подготовка к переговорам. Но все же есть и нечто необычное: ожидаются первые с марта 2022 года прямые переговоры между Москвой и Киевом по поводу прекращения войны. Все предыдущие контакты происходили опосредованно. Например, о «зерновом коридоре» в 2022 году договаривались Украина и группа посредников в одном раунде переговоров, а тут же рядом, буквально в соседней комнате договаривались те же посредники, но уже с российской делегацией.
Края не соприкасаются
Почти сразу же после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году начались прямые контакты между Киевом и Москвой. У российской делегации, судя по последовавшим событиям, была предельно простая инструкция - склонить украинскую сторону к капитуляции.
Первая такая встреча между российскими и украинскими представителями 28 февраля 2022 года в Беларуси и завершилась безрезультатно. Затем последовали новые раунды переговоров - в начале марта дважды снова в Беларуси. Затем 10 марта 2022 года произошла встреча в Анталии (Турция) на уровне министров иностранных дел. Проходили еще и онлайн-встречи. Постепенно позиции сближались.
Но переговорный процесс шел все равно в рамках, которые оставались для Киева небезопасными и унизительными: «Украина не вступает в НАТО, отказывается от возвращения ранее захваченных Россией территорий (Крым, Донбасс) и соглашается с ограничениями на размеры вооруженных сил - и все это в обмен на гарантии безопасности от третьей стороны». Переговоры шли на фоне того, что российские войска стояли в пригородах Киева, пытались прорваться в Харьков, оккупировали Херсон и рвались к Николаеву.
Следующий раунд состоялся в конце марта в Стамбуле, на нем уже планировали согласовать окончательный текст украино-российского договора, хотя уровень делегаций тогда был заведомо низким. Например, ни с украинской, ни с российской стороны не было даже министров иностранных дел. Украинскую делегацию возглавлял Давид Арахамия - народный депутат, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, а российскую - Владимир Мединский, помощник президента РФ. К концу марта 2022 года ситуация на поле боя существенно улучшилась для Украины. Российские войска были отброшены от окрестностей Киева и Харькова, стабилизировалась ситуация на левобережной части Херсонской области, захлебнулось российское наступление на Николаев.
Делегации подготовили проект некоего документа, вокруг которого сохранялись серьезные противоречия. Ключевыми были требования Украины гарантировать ей безопасность на уровне механизмов 5-й статьи договора НАТО, а с российской стороны были жесткие требования признать аннексированные территории российскими, разоружить Украину и зафиксировать ее внеблоковый статус. И тут произошли два события, которые остановили тот переговорный процесс: стало известно о резне, которую устроили российские оккупанты в предместье Киева в городке Буча, а также стало понятно, что Украине не будут предоставлены гарантии безопасности третьими сторонами.
На этом переговорный процесс был прерван, а черновик договора превратился в тыкву. Вот эта история о черновике стамбульского соглашения 2022 года постоянно муссируется Кремлем. Россияне раз за разом называют его парафированным договором, то есть документом, который прошел предварительное согласование и готов к подписанию высшими руководителями.
Стамбул 2.0
Фактически позиция РФ сводится к тому, что они требуют вернуться к моменту, который был в начале апреля 2022 года - на руках есть черновик, который составлен экспертными группами в момент, когда к виску Украины был приставлен российский пистолет. Но это еще не все: в пул своих требований с той поры Москва добавила аннексию четырех украинских областей в их административных границах - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Россия официально включила те области в свою Конституцию 4 октября 2022 года, сославшись на нелегитимные референдумы, проведённых под контролем оккупационных войск. Что важно, Россия не контролирует полностью ни один из этих регионов в административных границах, хотя в Луганской области под контролем украинских сил остается очень небольшая территория.
Ни Украина, ни международное сообщество, включая ЕС, США, а также ООН не признают эти захваты. Все они осуждают эту аннексию как незаконную. Но Кремль настаивает на том, что РФ имеет право на территории всех этих областей в административных границах. Разумеется, Москва отказывается возвращать и Крым, который был аннексирован в 2014 году.
Переговорные позиции Украины, конечно, сильно укрепились по сравнению с 2022 годом, но все равно они не настолько сильны, чтобы в одиночку принудить Россию к долгосрочному и крепкому миру. От партнеров Киеву нужны тотальное санкционное давление на РФ, активные поставки вооружений и регулярное финансирование.
К плюсам точно можно отнести усилившийся собственный украинский военно-промышленный комплекс, налаженное внешнее финансирование, осознание европейскими партнерами масштабов российской угрозы непосредственно им. Минусы тоже есть. Прежде всего, это половинчатая и нестабильная позиция Белого Дома, по крайней мере, она так выглядит сейчас, в середине мая 2025 года. Также осложняют дело коллаборантские позиции венгерского и словацкого лидеров, хотя обе эти страны являются членами ЕС и НАТО.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этой причине приходится ходить между каплями дождя. Он уже заявил, что лично прибудет на переговоры в Стамбул, если российский президент Владимир Путин также подтвердит свое участие. Однако Кремль по состоянию на утро 14 мая так и не дал четкого ответа по поводу присутствия Путина в Стамбуле. Хотя в ночь с 10 на 11 мая Путин в своем выступлении по ТВ заявил, что готов к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без предварительных условий.
Москва также посылает сигналы, что хотела бы видеть за столом переговоров и Вашингтон. Что теоретически возможно при желании самого Дональда Трампа. На 14 мая было запланировано его пребывание в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках визита на Ближний Восток, чтобы участвовать в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Summit). Затем в его расписании значились 15 мая Доха (Катар) и 16 мая Абу-Даби (ОАЭ). До Стамбула от Катара - четыре часа самолетом.
Однако стартовые условия переговоров в Стамбуле выглядят уж очень шаткими: Россия требует рассматривать в качестве отправной точки итоги встреч в Стамбуле в 2022 году и нынешнюю ситуацию на фронте. То есть фактически ноль уступок и компромиссов. Украину это не устраивает еще в большей степени, чем три года назад. Но Вашингтон подталкивают ее к обсуждению заведомо неприемлемых российских условий. Слово «подталкивают» как раз тут очень к месту - достаточно вспомнить, как Киеву приостановили поставки оружия и доступ к разведывательной информации после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года.
«Чего ты ожидаешь от переговоров в Стамбуле?» - спросил я своего приятеля, очень сильного эксперта по международной безопасности. «Почти ничего, - ответил он. - Максимум - удастся убедить партнеров резко ужесточить санкции против РФ. Хотя, как ты сам понимаешь, если они не удосужились сделать это раньше, то что их заставит сделать это сейчас?» - добавил он.
Великолепная четверка
Подготовка к переговорам в Стамбуле проходила на фоне группового визита четырех ключевых европейских лидеров - премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вновь избранного федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.
Этот визит выглядел как идеально срежиссированный акт - демонстрация единства, решимости и стратегической солидарности. Гости Киева призвали Россию к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. Москва этот призыв показательно проигнорировала. Европейские лидеры совершенно четко подтвердили на встречах с Владимиром Зеленским, что их страны намерены продолжать финансовую, дипломатическую и военную поддержку Украины.
Сами обстоятельства визита демонстрировали, что это не просто дипломатический акт, а именно сообщение миру, в том числе - и Москве: Украина не останется одна. Даже если война затянулась, даже если на горизонте - выборы (как в Польше, где выбирают президента 18 мая) или пересмотр приоритетов (как в Германии, которая озаботилась перезагрузкой своей экономики).
Наверное, этот демонстративный визит нес в себе еще один месседж: формирование независимой от Вашингтона военно-политической группы, которая готова взять на себя ответственность за безопасность Западной Европы. Только одного не хватало этому могучему событию: оглашения 17-го пакета санкций против РФ, действительно убийственных для российского военно-промышленного комплекса. Этот санкционный пакет обсуждается примерно с февраля, когда был принят предыдущий, 16-й пакет. Но пока что информация, которая доступна о составе 17 пакета, не позволяет назвать его ни мощным, ни всеобъемлющим, ни действительно убийственным. Во второй половине мая его планируют огласить, будет повод сверить ожидания с реальностью.
Тут как раз украинское Главное управление разведки разместило на своем сайте очередную порцию информации о применяемых россиянами западных комплектующих. На этот раз в руки украинских военных попали несколько экземпляров новой российской ракеты-дрона под названием «Бандероль». Там помимо китайских были швейцарские, американские, южно-корейские, японские и прочие комплектующие столь же уважаемого происхождения. Возможно, эту информацию учтут при формировании 17-го пакета санкций - если сочтут возможным.
Киев делает такие намеки очень и очень осторожно, чтобы не подпортить настроение партнерам. Хотя Украина имеет и поводы для осторожной радости: €900 млн выделяет Евросоюз для финансирования закупок вооружений для Украины – причем это помимо того миллиарда евро, по поводу которого были подписаны контракты 9 мая во Львове. Таким образом, как было заявлено 12 мая во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС в Брюсселе, всего по этому направлению Евросоюз предоставит €3,3 млрд, причем - все это за счет доходов от замороженных российских активов.
Но это было бы слишком хорошо, если бы новости ограничивались только такими сообщениями. В Польше 18 мая состоится первый тур выборов президента, и польские фермеры (рольники), подзуживаемые ультраправыми политиками, выходят блокировать пограничные переходы на границе с Украиной - совсем как перед выборами в 2024 году: в апреле состоялись местные, а в июне - в Европарламент. Тогда блокирование границы растянулось почти на шесть месяцев, с ноября 2023 года.
Украинская контрразведка вылавливает в Закарпатье группу агентов, работающих на Будапешт. Венгрия в ответ блокирует очередной пакет помощи Украине… А, нет, погодите, что-то подобное уже блокировали по какому-то другому поводу. На этот раз венгерская спецслужба в качестве ответного жеста демонстративно жестко упаковывает украинского гражданина, который проживает в стране легально, занимается мелким бизнесом, а раньше состоял на дипломатической службе. Задерживают этого господина по подозрению в шпионаже.
Тут надо напомнить о двух обстоятельствах: Венгрия активно муссирует тему о так называемой защите прав национальных меньшинств в украинском Закарпатье, а также не менее активно раздает венгерские паспорта местным жителям. В Киеве к таким действиям относятся с раздражением, а во время полномасштабной войны - с очень сильным раздражением. Потому что эта суета вокруг Закарпатья и пахнет дурно, и от борьбы с российской агрессией отвлекает, но вынуждены натянуто улыбаться, так как Украина сейчас предпринимает активные усилия по части евроинтеграции. А Будапешт едва ли не единственный чинит этому препятствия системно - мелкие и покрупнее.