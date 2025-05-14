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Хорошая новость: после почти двухмесячного перерыва Хейн снова в воротах

Карл Якоб Хейн.
Карл Якоб Хейн. Фото: Mihkel Maripuu

Сборная Эстонии по футболу получила хороший знак накануне предстоящих матчей Лиги наций – основной вратарь Карл Якоб Хейн снова занял место в воротах своего клуба «Вальядолид». Правда, это не спасло команду от поражения со счетом 0:1.

В последний раз Хейн выходил на поле 22 марта в матче сборной Эстонии против Израиля в рамках отбора на чемпионат мира. Тогда он получил травму плеча в столкновении с Мяртеном Куузе. Из-за этого ему пришлось пропустить семь игр «Вальядолида», причем в двух последних встречах он уже находился на скамейке запасных. Теперь главный тренер Альваро Рубио вновь доверил ему место в стартовом составе.

В первом тайме Хейн отразил три удара, и на перерыв команды ушли при нулевом счете. Однажды мяч все же побывал в его воротах, но был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме Хейн спас команду в выходе один на один с Ясером Асприллой. Однако на 80-й минуте он был бессилен – после розыгрыша штрафного мяч отскочил перед воротами к 38-летнему Кристиану Стуани, которому не составило труда открыть счет. «Вальядолид» сумел лишь попасть в перекладину и остался без забитых мячей.

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Уже давно ясно, что занимающий последнее место «Вальядолид» по итогам сезона попрощается с высшей лигой.

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