Хорошая новость: после почти двухмесячного перерыва Хейн снова в воротах

В последний раз Хейн выходил на поле 22 марта в матче сборной Эстонии против Израиля в рамках отбора на чемпионат мира. Тогда он получил травму плеча в столкновении с Мяртеном Куузе. Из-за этого ему пришлось пропустить семь игр «Вальядолида», причем в двух последних встречах он уже находился на скамейке запасных. Теперь главный тренер Альваро Рубио вновь доверил ему место в стартовом составе.

В первом тайме Хейн отразил три удара, и на перерыв команды ушли при нулевом счете. Однажды мяч все же побывал в его воротах, но был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме Хейн спас команду в выходе один на один с Ясером Асприллой. Однако на 80-й минуте он был бессилен – после розыгрыша штрафного мяч отскочил перед воротами к 38-летнему Кристиану Стуани, которому не составило труда открыть счет. «Вальядолид» сумел лишь попасть в перекладину и остался без забитых мячей.

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