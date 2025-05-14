МВД приостановило использование камер распознавания номеров

«PPA использовала камеры в соответствии с Законом о полиции и погранохране, а также с Законом об охране правопорядка и действующим основным регламентом полиции по сбору данных. Вчера представитель канцлера юстиции и Инспекция по защите данных выразили твердое мнение, что текущая правовая база недостаточна для использования камер распознавания номеров. Для полиции важны безопасность и раскрытие преступлений, но также важно, чтобы граждане доверяли тем методам, которые мы применяем в расследованиях. Мы представим Министерству внутренних дел наши выводы и предложения как можно скорее и надеемся, что необходимые изменения будут быстро внесены в законодательство. Камеры распознавания номеров - это важный инструмент для полиции, и их отсутствие значительно снижает наши возможности по поимке преступников и повлияет на общую безопасность в Эстонии», - сказал директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.