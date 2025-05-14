МВД приостановило использование камер распознавания номеров

Министр внутренних дел Игорь Таро приостановил использование камер распознавания автомобильных номеров полицией до тех пор, пока не будут внесены необходимые изменения в законодательство. Это решение принято с учетом замечаний представителя канцлера юстиции и Инспекции по защите данных.
«На сегодняшний день стало ясно, что использование камер распознавания номерных знаков и хранение полученной информации требует более четкого и содержательного правового регулирования», - заявил министр внутренних дел Игорь Таро.
«Принцип предосторожности в отношении возможного нарушения основных прав человека в данной ситуации перевешивает принцип целесообразности. В Эстонии уровень доверия к учреждениям, ответственным за внутреннюю безопасность и правопорядок, очень высок. Люди чувствуют, что страна безопасна благодаря служителям порядка, которые честно исполняют свои обязанности в интересах всех жителей Эстонии», - отметил Таро.
«Поэтому я считаю, что для использования современных технологий в работе правоохранительных органов необходимо иметь ясный мандат от общества, который может предоставить только парламент - Рийгикогу. Для этого потребуются изменения в законодательстве, предложения по которым Министерство внутренних дел начнет готовить незамедлительно, принимая во внимание рекомендации как представителя канцлера юстиции, так и Инспекции по защите данных», - пояснил министр.
Правовое регулирование использования камер распознавания номеров полицией стало темой открытого совместного заседания Конституционной и Правовой комиссий Рийгикогу, которое состоялось в прошлый вторник.
Министерство внутренних дел придерживается мнения, что регулирование распознавания номеров и действующие нормы должны быть более четко и детально изложены в законах. Сбор, хранение и использование данных являются законными, если они происходят в рамках действующего законодательства, преследуют четкую правоохранительную или уголовно-процессуальную цель.
Учитывая вышеизложенное, Департамент полиции и погранохраны (PPA) приостановил использование камер распознавания номеров до достижения правовой ясности.
«PPA использовала камеры в соответствии с Законом о полиции и погранохране, а также с Законом об охране правопорядка и действующим основным регламентом полиции по сбору данных. Вчера представитель канцлера юстиции и Инспекция по защите данных выразили твердое мнение, что текущая правовая база недостаточна для использования камер распознавания номеров. Для полиции важны безопасность и раскрытие преступлений, но также важно, чтобы граждане доверяли тем методам, которые мы применяем в расследованиях. Мы представим Министерству внутренних дел наши выводы и предложения как можно скорее и надеемся, что необходимые изменения будут быстро внесены в законодательство. Камеры распознавания номеров - это важный инструмент для полиции, и их отсутствие значительно снижает наши возможности по поимке преступников и повлияет на общую безопасность в Эстонии», - сказал директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.