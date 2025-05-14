Татьяна Тарасова негодует из-за решения о допуске российских фигуристов: нас лишили шанса стать чемпионами. Звери!

Ни одной российской пары в танцах на льду или парном катании к соревнованиям не допустили. Кроме того, подчеркнуто, что выполнение условий нейтрального статуса будет постоянно контролироваться, поэтому списки спортсменов могут измениться.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова резко отреагировала на это решение, а недопуск россиян, выступающих в спортивных парах и танцах на льду, к Олимпийским играм 2026 года назвала возмутительным.

«Самое ужасное, что никого из наших фигуристов не будет в спортивных парах и танцах на льду. Они лишили нас шанса быть чемпионами в Олимпийских играх в спортивных парах, а в танцах на льду - быть призерами. Звери», - сказала Тарасова.

К отбору на Олимпиаду допущены лишь четыре российских фигуриста: действующие чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Алина Горбачева и Петр Гуменник.