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Татьяна Тарасова негодует из-за решения о допуске российских фигуристов: нас лишили шанса стать чемпионами. Звери!

Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова. Фото: Sergei Bobylev

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение, какие спортсмены из стран-агрессоров смогут выступать в сезоне 2025/26. В одиночном катании от России отобрались две женщины и двое мужчин.

Ни одной российской пары в танцах на льду или парном катании к соревнованиям не допустили. Кроме того, подчеркнуто, что выполнение условий нейтрального статуса будет постоянно контролироваться, поэтому списки спортсменов могут измениться.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова резко отреагировала на это решение, а недопуск россиян, выступающих в спортивных парах и танцах на льду, к Олимпийским играм 2026 года назвала возмутительным.

«Самое ужасное, что никого из наших фигуристов не будет в спортивных парах и танцах на льду. Они лишили нас шанса быть чемпионами в Олимпийских играх в спортивных парах, а в танцах на льду - быть призерами. Звери», - сказала Тарасова.

К отбору на Олимпиаду допущены лишь четыре российских фигуриста: действующие чемпионы России Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, а также Алина Горбачева и Петр Гуменник.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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