Майский забег повлияет на организацию движения и работу общественного транспорта

Во время забега с 12:30 до 14:30 на Пирита-теэ временно изменятся расположения остановок автобусов на маршрутах 1, 5, 8, 34, 38 и 49, следующих в сторону города, а также маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях, поскольку участок Козе теэ между Пирита-теэ и Румму-теэ будет закрыт для движения. Во время забега автобусы вышеперечисленных маршрутов будут ходить по свободному графику.

Схема изменений маршрута № 6. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Пешеходам и велосипедистам будет обеспечен безопасный проход, также в целом будет обеспечен доступ для транспортных средств к участкам, прилегающим к трассе забега. Отсутствие доступа может быть временным и должно быть согласовано заранее с владельцем участка.

Информацию об изменениях в работе общественного транспорта организатор разместит на автобусных остановках перед забегом. Также информацию можно найти на сайте https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru.