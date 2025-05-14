На Tour of Estonia ожидается рекордное количество команд

Самая престижная велогонка, проводимая в Эстонии, — Tour of Estonia (UCI 2.1) стартует менее чем через три недели, 30 мая. Вместе с Ladies Tour of Estonia (UCI 1.2), который пройдет уже в четвертый раз, будет установлен новый рекорд: по состоянию на сегодня на старт планируют выйти 35 команд.
В дебютном году Ladies Tour of Estonia (2022) в гонке участвовали 13 женских команд. Тогда мужских команд, как и в этом году, было 21, что означает, что рекордное увеличение числа участников связано преимущественно с одной женской командой. Кстати, не исключено, что к стартовой линии присоединятся еще две мужские континентальные команды — одна из Азии, другая из Центральной Америки.
Какие именно велогонщики приедут в Эстонию, пока во многом остается неизвестным, однако в Таллинне соберется действительно интернациональная компания: всего в этом году заявлены команды из 18 стран.
«Европейский велокалендарь очень насыщенный, и тот факт, что 35 команд решили приехать в Эстонию, говорит о том, что мы годами все делаем правильно. При этом, если говорить о женской гонке, то в преддверии четвертого сезона нам уже не приходится никого уговаривать - соревнование стало естественной частью программы. Проведение женской и мужской гонок одновременно придает всему уикенду цельный и привлекательный облик», - отметил главный организатор соревнования Индрек Кельк.
Среди мужчин на старт выйдут две эстонские команды: континентальная Quick Pro Team (в ее составе — прежние чемпионы тура Михкел Ряйм, Мартин Лаас, Карл Патрик Лаук и другие ведущие эстонские гонщики), а также национальная сборная Эстонии. В общей сложности среди мужских участников заявлено 16 континентальных команд и одна проконтинентальная команда - представляющая США Novo Nordisk.
В женской категории представлено четыре команды из Эстонии: национальная сборная, спортивный клуб Тартуского университета, Peloton и Trismile. На старт вновь выйдет и норвежская континентальная команда Coop-Repsol, одержавшая победу в прошлом году, в составе которой выступят эстонки Айди Герде Туйск, совсем недавно стартовавшая на Вуэльте, и занявшая третье место на прошлом Ladies Tour of Estonia Лаура Лизетте Сандер.
«Местным зрителям наверняка будет интересно посмотреть, смогут ли и как эстонские команды использовать преимущество домашних трасс; выступать на родной земле для наших мужчин и женщин всегда особенно приятно», – отметил Кельк.
В этом году мужской Tour of Estonia состоит из двух этапов. Тур включает пятничный Tallinn-Tartu GP (196,4 км) и знаменитый субботний Tartu GP (164,8 км).
Женский профессиональный заезд Ladies Tour of Estonia по-прежнему пройдет в формате однодневной гонки: дистанция составит 104,2 километра, соревнование состоится сразу перед мужским Tartu GP в субботу.
Сразу после Tour of Estonia, в воскресенье, пройдет 44-й Tartu Rattaralli, в котором ежегодно принимают участие тысячи любителей и многие ведущие спортсмены тура.
Больше информации о Tour of Estonia, включая программу и полный список мужских и женских команд, можно найти ЗДЕСЬ.