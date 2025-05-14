На Tour of Estonia ожидается рекордное количество команд

В дебютном году Ladies Tour of Estonia (2022) в гонке участвовали 13 женских команд. Тогда мужских команд, как и в этом году, было 21, что означает, что рекордное увеличение числа участников связано преимущественно с одной женской командой. Кстати, не исключено, что к стартовой линии присоединятся еще две мужские континентальные команды — одна из Азии, другая из Центральной Америки.

Какие именно велогонщики приедут в Эстонию, пока во многом остается неизвестным, однако в Таллинне соберется действительно интернациональная компания: всего в этом году заявлены команды из 18 стран.

«Европейский велокалендарь очень насыщенный, и тот факт, что 35 команд решили приехать в Эстонию, говорит о том, что мы годами все делаем правильно. При этом, если говорить о женской гонке, то в преддверии четвертого сезона нам уже не приходится никого уговаривать - соревнование стало естественной частью программы. Проведение женской и мужской гонок одновременно придает всему уикенду цельный и привлекательный облик», - отметил главный организатор соревнования Индрек Кельк.

Среди мужчин на старт выйдут две эстонские команды: континентальная Quick Pro Team (в ее составе — прежние чемпионы тура Михкел Ряйм, Мартин Лаас, Карл Патрик Лаук и другие ведущие эстонские гонщики), а также национальная сборная Эстонии. В общей сложности среди мужских участников заявлено 16 континентальных команд и одна проконтинентальная команда - представляющая США Novo Nordisk.