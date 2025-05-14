«Мы работаем над 17-м пакетом. Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который у нас состоится на следующей неделе (20 мая - прим. ред.). Затем мы будем работать над следующим пакетом», - сказала Каллас во вторник, 13 мая, журналистам в Копенгагене.

По ее словам, пакеты санкций - это экономические инструменты ЕС, предназначенные для оказания давления на Россию с целью прийти к мирному соглашению по Украине.

Каллас назвала большой проблемой обход санкций. «Поэтому мы уже ввели уголовное наказание для тех, кто обходит санкции, потому что очевидно, что именно европейские компании хотят по-прежнему получать выгоду от России», - сказала глава европейской дипломатии.