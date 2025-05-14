До этого он работал в Рийгикогу как внефракционный депутат и объяснил, что навести порядок в государственном управлении может только политическая сила с широкой общественной поддержкой.

Эрнитс с 2015 по 2018 годы уже состоял в Центристской партии, откуда затем перешел в EKRE, где пробыл до лета 2024 года. После этого он вступил в партию Эстонские националисты и консерваторы (ERK), которую покинул в декабре 2024 года.

«Хочу внести свой вклад в то, чтобы не позднее чем через два года к власти пришло правительство, которое будет заботиться о благосостоянии эстонского народа, развитии отечественного предпринимательства, энергетической безопасности и региональной политике, - заявил он. - У нынешней Центристской партии есть воля и способность предложить альтернативу доминированию Партии реформ и ее сателлитов».

Эрнитс подчеркнул, что за последние полтора года Центристская партия пережила позитивное обновление и укрепила свои консервативные позиции.

«С уходом Юри Ратаса из партии ушли также политическая беспринципность и пустые лозунги, - отметил Эрнитс. - Я чувствую, что в обновленной Центристской партии могу действительно участвовать в принятии решений - прежде всего в вопросах сельской жизни и экологической политики, которые мне особенно близки».

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт приветствовал возвращение Эрнитса: «Наша команда в Рийгикогу станет однозначно сильнее. В вопросах экологии и сельской жизни Эрнитс, безусловно, один из самых компетентных политиков в Эстонии».

Эрнитс был членом Рийгикогу двух созывов подряд - с 2015 по 2019 и с 2019 по 2023 год. В апреле 2025 года он вернулся в парламент в качестве замещающего депутата в связи с тем, что из Рийгикогу ушла (из-за обвинительного приговора по уголовному делу) Керт Кинго (EKRE).