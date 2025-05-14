Таллинн запускает пилотный проект системы поддержки семей

В сотрудничестве с Таллиннским департаментом социальной помощи и здравоохранения Таллиннский детский дом начинает реализацию пилотного проекта предоставления услуги опорного семейного центра (perede tugikodu). Целью услуги является укрепление отношений между родителем и ребенком, поддержка родительства и помощь в решении повседневных задач в безопасной обстановке с целью предотвращения разлучения ребенка с семьей.
«Я уверен, что все дети хотят расти в семье, предоставляющей необходимую безопасность и заботу. К сожалению, есть такие семьи, в которых по той или иной причине уход за детьми становится трудной задачей для родителей, - сказал вице-мэр Карл Сандер Казе. - Опорный семейный центр - это новая и уникальная для Эстонии инициатива, основанная на примере наших соседей. Цель состоит в том, чтобы, предоставляя родителям необходимую поддержку, дать ребенку возможность расти в своей биологической семье. Раннее выявление проблем и поддержка родительства - это часть цели Таллинна стать самым дружелюбным к семьям городом в Европе».
По словам руководителя Таллиннского детского дома Меэлиса Кукка, о необходимости, мечте и идее семейного опорного центра говорили уже пару десятков лет. «Сегодня это, наконец, стало реальностью. Запуск пилотного проекта - это не просто начало работы новой услуги, а создание новых возможностей для ребенка, родителей и всей семьи. Мы не всегда можем гарантировать, что ребенок останется в своей биологической семье, но мы можем предоставить семье поддержку и честный шанс остаться вместе», - отметил Кукк.
На получение услуги направляются семьи, для которых уход за детьми является трудной задачей, однако с помощью наставничества и поддержки специалистов их можно научить необходимым навыкам. Таким образом, ребенок может остаться в своей биологической семье. Во время получения услуги семья живет в опорном семейном центре и продолжает вести обычный образ жизни (родители работают, дети посещают детский сад или школу). В это время вокруг семьи создается сеть поддержки, предоставляются сопровождение и консультации.
При этом задействована команда необходимых специалистов, которые могут делать наблюдения и предлагать решения, например, в вопросах взаимоотношений между родителем и ребенком или родительских навыков. Такой комплексный подход позволяет оценить способности и навыки родителей и обеспечить непосредственную поддержку в общении с ребенком.
Родителям оказываются консультации по различным вопросам, например, поддержка взаимоотношений между родителем и ребенком, здоровье детей, досуг, организация домашнего хозяйства, а также поддержание контакта и сотрудничества с различными учреждениями (детский сад, медицинские учреждения и т.д.).
Продолжительность услуги составляет минимум три месяца, при необходимости услуга может быть продлена до шести месяцев. В рамках пилотного проекта одновременно услугу могут получать не более двух семей.