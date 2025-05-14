Таллинн запускает пилотный проект системы поддержки семей

«Я уверен, что все дети хотят расти в семье, предоставляющей необходимую безопасность и заботу. К сожалению, есть такие семьи, в которых по той или иной причине уход за детьми становится трудной задачей для родителей, - сказал вице-мэр Карл Сандер Казе. - Опорный семейный центр - это новая и уникальная для Эстонии инициатива, основанная на примере наших соседей. Цель состоит в том, чтобы, предоставляя родителям необходимую поддержку, дать ребенку возможность расти в своей биологической семье. Раннее выявление проблем и поддержка родительства - это часть цели Таллинна стать самым дружелюбным к семьям городом в Европе».

По словам руководителя Таллиннского детского дома Меэлиса Кукка, о необходимости, мечте и идее семейного опорного центра говорили уже пару десятков лет. «Сегодня это, наконец, стало реальностью. Запуск пилотного проекта - это не просто начало работы новой услуги, а создание новых возможностей для ребенка, родителей и всей семьи. Мы не всегда можем гарантировать, что ребенок останется в своей биологической семье, но мы можем предоставить семье поддержку и честный шанс остаться вместе», - отметил Кукк.