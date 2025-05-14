Спецпосланник президента США Виткофф выступил с заявлением, что на переговорах между Украиной и Россией ключевыми темами могли бы стать вопрос территорий, принадлежность Запорожской атомной электростанции и возможность Украины использовать реку Днепр для навигации, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Виткофф, по сути, повторил позицию, которую США уже озвучивали ранее, когда пытались активно участвовать в посредничестве переговоров. Трудно понять, каково значение этого заявления или каким образом оно может реально способствовать прямым переговорам между Украиной и Россией. Виткофф также сообщил, что президент США выдвинул Украине и России ультимативное требование участвовать в переговорах, пригрозив в противном случае выйти из мирного процесса.
Президент Украины в свою очередь заявил в СМИ, что в случае встречи с президентом России он считает важным обсудить полный отказ от боевых действий и освобождение всех военнопленных. Первый пункт направлен на укрепление позиции Украины в отношениях с США, а вопрос военнопленных имеет большое внутреннее политическое значение. Если встреча действительно состоится, украинский президент будет готов обсудить и другие темы.
Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков отказался назвать, кто поедет на встречу в Стамбул в качестве представителя России, и заявил, что президент объявит об этом решении в подходящий момент.
В то же время в российских СМИ распространяется информация о том, что сам президент не планирует участвовать во встречах, и что в Стамбул отправятся министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В том, что именно эти двое примут участие, сомнений практически нет. По всей видимости, решение об участии президента еще не принято, а информация о его неучастии распространяется намеренно.
Вся коммуникационная стратегия направлена на то, чтобы создать впечатление, что именно Россия определяет, на каком уровне будут проходить встречи в Стамбуле.
Европа угрожает России новыми санкциями
Канцлер Германии заявил, что Евросоюз введет новые жесткие санкции против России, если на переговорах в Стамбуле в течение этой недели не будет достигнут прогресс в направлении прекращения боевых действий. Схожие заявления сделал и президент Франции.
Однако в России эти заявления могут быть восприняты как признак смягчения позиций участников антироссийской коалиции, поскольку еще в выходные было заявлено, что подготовка санкций начнется, если Россия не согласится на предложение Украины о перемирии сроком на 30 дней, начиная с 12 мая. С угрозой санкций в адрес России выступил и спецпосланник США Келлог.
Президент России крайне негативно отреагировал на возможные новые санкции, назвав их авторов в одном из своих выступлений, непривычно эмоционально, «идиотами». Несмотря на то, что он затем подчеркнул, что санкций бояться не стоит, такая реакция показывает, что в российском правительстве осознают возникающие из-за санкций проблемы и ощущают нарастающее внешнее давление.
Папа римский планирует визит в Украину
По данным итальянского издания La Repubblica, новый папа римский Лев XIV намерен включить Украину в список первых стран, которые он планирует посетить. Это резко контрастирует с позицией предыдущего понтифика в отношении Украины.
Для России такое изменение существенного значения не имеет, поскольку она традиционно рассматривает Римско-католическую церковь как исторического противника. Москва сохраняла дистанцию и в отношении ушедшего понтифика, несмотря на то, что его высказывания о необходимости завершения войны в Украине были для России вполне выгодны.
Русская православная церковь не потерпела бы даже тактического, публичного сотрудничества с папой римским.
Ситуация на фронтах
На фронтах давление со стороны российской армии остается стабильно высоким. Своими действиями и информационной кампанией Россия пытается создать впечатление, что готова продолжать наступательные операции. Заметно возросла активность тактической авиации, особенно в применении планирующих авиабомб.
Одновременно наблюдается сокращение количества ударов с использованием иранских дронов.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российская армия не восстановила прежнюю активность. Однако российская тактическая авиация действует здесь особенно активно - примерно треть всех планирующих авиабомб используется именно в этом секторе. Обе стороны сообщают о незначительных корректировках позиций, но в целом линия фронта остается без изменений.
- На Харьковском направлении вчера активность российских войск была низкой.
- На Купянском направлении российское командование уже несколько недель не перебрасывает дополнительные резервы, и интенсивность боевых действий остается на низком уровне. На Лиманском направлении удары более интенсивные, но серьезных изменений на линии фронта не зафиксировано. В районе Сиверска активность российских войск колеблется, и вчерашний день оказался для украинской обороны относительно спокойным.
- В районе Бахмута российские силы вчера действовали активно. Украина опубликовала видео уничтожения крупного вражеского бронетанкового подразделения - по сравнению с обычными днями, когда в атаках участвуют в основном группы пехоты, это была значительно более масштабная операция. Однако изменений на линии фронта не произошло. В районе города Торецка российская активность несколько ниже, чем обычно. Некоторые позиции переходят из рук в руки, но существенных изменений не наблюдается.
- На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска смогли немного продвинуться на одном из участков к востоку от Покровска. Активные наступательные действия также идут в районе Донецка, где в одном районе российским силам удалось добиться локального успеха и улучшить свои позиции.
- На южном фронте активность российских подразделений остается низкой. В районе островов на Днепре наблюдается некоторое оживление действий российской стороны, однако украинские позиции остаются под контролем, противнику не удалось их захватить.