Вся коммуникационная стратегия направлена на то, чтобы создать впечатление, что именно Россия определяет, на каком уровне будут проходить встречи в Стамбуле.

Европа угрожает России новыми санкциями

Канцлер Германии заявил, что Евросоюз введет новые жесткие санкции против России, если на переговорах в Стамбуле в течение этой недели не будет достигнут прогресс в направлении прекращения боевых действий. Схожие заявления сделал и президент Франции.

Однако в России эти заявления могут быть восприняты как признак смягчения позиций участников антироссийской коалиции, поскольку еще в выходные было заявлено, что подготовка санкций начнется, если Россия не согласится на предложение Украины о перемирии сроком на 30 дней, начиная с 12 мая. С угрозой санкций в адрес России выступил и спецпосланник США Келлог.

Президент России крайне негативно отреагировал на возможные новые санкции, назвав их авторов в одном из своих выступлений, непривычно эмоционально, «идиотами». Несмотря на то, что он затем подчеркнул, что санкций бояться не стоит, такая реакция показывает, что в российском правительстве осознают возникающие из-за санкций проблемы и ощущают нарастающее внешнее давление.

Папа римский планирует визит в Украину

По данным итальянского издания La Repubblica, новый папа римский Лев XIV намерен включить Украину в список первых стран, которые он планирует посетить. Это резко контрастирует с позицией предыдущего понтифика в отношении Украины.