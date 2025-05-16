Ольга Иванова, бывший депутат Рийгикогу и экс-старейшина Ласнамяэ, после многолетнего перерыва вновь активно включилась в политическую жизнь. В интервью Rus.Postimees она рассказала о своих планах на местные выборы, своем взгляде на текущую ситуацию в стране, а также раскритиковала национал-консерватора Яака Мадисона, которого председатель Михаил Кылварт привел в Центристскую партию.

Иванова состояла в Центристской партии (ЦП) с 2006 по 2017 год. С 2011 по 2015 год была старейшиной столичного района Ласнамяэ, а с 2015 по 2019 год - депутатом Рийгикогу. В 2017-м ее исключили из партии в связи с участием на муниципальных выборах в составе избирательного союза Эдгара Сависаара. Последний год она работала в бюро депутата Европарламента Яны Тоом (ЦП).