В Нарве начнут производить лекарства для онкобольных

Нарвскую больницу ждет большое обновление: к 2028 году здесь появится современный лечебный корпус, а старое шестиэтажное здание ждет масштабная реконструкция. На пресс-конференции глава больницы Юллар Ланно рассказал о деталях проекта стоимостью 20 миллионов евро, финансируемого в основном из еврофонда, и ответил на вопросы о сроках, рисках и будущем медицинского учреждения.​