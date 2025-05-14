Ср, 14.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В Нарве начнут производить лекарства для онкобольных

Предварительный эскиз нового корпуса Нарвской больницы.
Предварительный эскиз нового корпуса Нарвской больницы. Фото: Facebook

Нарвскую больницу ждет большое обновление: к 2028 году здесь появится современный лечебный корпус, а старое шестиэтажное здание ждет масштабная реконструкция. На пресс-конференции глава больницы Юллар Ланно рассказал о деталях проекта стоимостью 20 миллионов евро, финансируемого в основном из еврофонда, и ответил на вопросы о сроках, рисках и будущем медицинского учреждения.​

Нарва скоро получит одну из самых современных больниц региона. Новый четырехэтажный корпус, соединенный подземным переходом с существующим зданием, и обновленный шестиэтажный корпус должны быть готовы уже к 2028 году. 

​По словам Ланно, проект нового корпуса стартовал не без трудностей. «Документы были готовы еще в марте прошлого года, но первый конкурс, объявленный летом, не удался: предложенная цена почти вдвое превышала наш бюджет», - рассказал член правления Нарвской больницы.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх