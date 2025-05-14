В Нарве начнут производить лекарства для онкобольных

Нарвскую больницу ждет большое обновление: к 2028 году здесь появится современный лечебный корпус, а старое шестиэтажное здание ждет масштабная реконструкция. На пресс-конференции глава больницы Юллар Ланно рассказал о деталях проекта стоимостью 20 миллионов евро, финансируемого в основном из еврофонда, и ответил на вопросы о сроках, рисках и будущем медицинского учреждения.
Нарва скоро получит одну из самых современных больниц региона. Новый четырехэтажный корпус, соединенный подземным переходом с существующим зданием, и обновленный шестиэтажный корпус должны быть готовы уже к 2028 году.