Мусорный ветер Как Путин показал миру «нехорошую квартиру» и залез в чужой холодильник

«Но он не такой, как мы, он заботится о всей стране, живет в Кремле, как и Сталин. Его квартира находится в нескольких метрах от его кабинета. Потому что у него нет времени на себя, у него есть время только, чтобы заботиться о России. И сейчас, когда идет война, он, конечно, не может себе позволить быть ни в Сочи, ни в Ново-Огарево, ни на Валдае», - иронизирует Альбац. И сразу уточняет, что это ложь, так как большую часть времени Путин все же проводит на Валдае. Действительно, по ряду сообщений, в том числе официальных, известно, что Путин за эти три года очень часто ездил на Валдай. Для этого даже сделан специальный бронепоезд.