Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ

Постоянные представители стран ЕС одобрили 17-й пакет санкций против России, ужесточающий меры против российского теневого флота, который РФ использует для обхода нефтяного эмбарго. Новые ограничительные меры были утверждены на заседании послов 27 европейских стран в Брюсселе в среду, 14 мая.

В рамках данного пакета будут внесены в черный список ЕС еще 200 судов российского теневого флота, их число тем самым может превысить 340. Кроме того, в него попадут еще около 30 компаний, замешанных в уклонении от санкций, особенно в отношении товаров двойного назначения, а также 75 лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя.

Официальное принятие 17-го пакета санкций в отношении России, развязавшей войну против Украины, планируется на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

ЕС создает правовую основу для санкций против пропагандистов РФ

Как передает далее корреспондентка DW со ссылкой на дипломатический источник, в рамках отдельного режима санкций за гибридную деятельность ЕС создал правовую основу для введения ограничительных мер против пропагандистов - под них подпадут свыше 20 лиц и организаций, распространяющих дезинформацию. Этот санкционный режим коснется судов, уничтожающих подводные кабели, а также злоумышленников, нарушающих работу аэропортов, серверов и так далее.